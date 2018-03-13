Власти Крыма планируют к 2020 году увеличить площадь орошаемых земель в четыре раза

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 марта. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Власти Крыма планируют к 2020 году увеличить в четыре раза площадь орошаемых земель в регионе - с нынешних 14 тыс. до 59 тыс. га, сообщил ТАСС во вторник министр сельского хозяйства региона Андрей Рюмшин.

"Общая площадь орошения к 2020 году составит 59 тыс. га. Тем самым прирост орошаемых земель... составит 45 тыс. га", - сказал министр.

В период нахождения Крыма в составе Украины (до 2014 году) площадь орошаемых земель достигала здесь 120-130 тыс. га, но после воссоединения Крыма с Россией из-за перекрытия Украиной Северо-Крымского канала, закрывавшего до 90% потребности в питьевой и оросительной воде, площадь мелиорируемых земель значительно сократилась - по данным минсельхоза Крыма, в 2017 году она составляла чуть более 14 тыс. га. Рюмшин отметил, что рост площади орошаемых земель стал возможен благодаря господдержке, в том числе ФЦП "Мелиорация": в 2017 году благодаря ФЦП удалось ввести в эксплуатацию 1,6 тыс. га мелиорируемых земель (выделены около 153 млн руб.), в 2016 году - около 500 га, в 2015 году - около 800 га.

В ближайшие три года реализация ФЦП продолжится, а госфинансирование вырастет. "Минсельхозом России заключено соглашение с Республикой Крым о предоставлении субсидий из федерального бюджета в рамках ФЦП "Мелиорация" на 2018-2020 годы, которое предусматривает проведение в 2018 году гидромелиоративных мероприятий на площади 3,5 тыс. га с общим объемом... государственной поддержки в размере 416,6 млн рублей", - рассказал Рюмшин.

Несмотря на прекращение подачи воды по Северо-Крымскому каналу, добавил министр, проведенные в рамках ФЦП мероприятия "обеспечат гарантированное орошение сельскохозяйственных культур, что позволит добиться стабильно высоких урожаев овощных, многолетних культур и винограда". "Власти также рассматривают вопрос использования очищенных сточных вод для полива сельскохозяйственных культур, если качество очищенных сточных вод будет соответствовать требованиям, предъявляемым к воде используемой для полива сельскохозяйственных культур", - подчеркнул он.

Крымский полуостров стал частью России после того, как 16 марта 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум о воссоединении с Россией, это произошло после февральского госпереворота в Киеве. За воссоединение высказались 96,7% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя (явка составила 80%), 18 марта президент РФ подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России, 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание. Киев отказывается признавать Крымский полуостров частью России.