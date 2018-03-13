Фонд АФК и "Роснано" может вложить до $10 млн в победителей конкурса промтехнологий

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Совместный фонд АФК "Система" и "Роснано" - Rusnano Sistema SICAR - запустил первый открытый конкурс проектов в сфере промышленных технологий HardTech Round и может инвестировать в победителей до $10 млн. Об этом говорится в совместном сообщении АФК и "Роснано".

Конкурс нацелен на поиск перспективных технологических проектов, в частности, в области робототехники, микроэлектроники, энергоэффективности, систем хранения энергии, "зеленой" химии, инновационных материалов и разработки программного обеспечения для b2b-рынка. Он также затрагивает такие сферы, как инновационные решения для нефтегазовой отрасли, комплексные системы безопасности, IoT-решения, коммуникационное оборудование, средства и системы специальной связи.

Участвовать в конкурсе могут разработчики из РФ, стран СНГ, Европы и Израиля с проектами на стадии от коммерческого прототипа до этапа масштабирования. Прием заявок продлится до 12 апреля.

АФК "Система" и "Роснано" в сентябре 2016 года создали фонд прямых инвестиций Rusnano Sistema SICAR объемом до $100 млн для инвестиций в сферы микроэлектроники, энергоэффективности, робототехники и ИКТ. Партнеры участвуют в фонде в равных долях. Средний размер инвестиций фонда составляет $3-20 млн для одной компании в стадии роста или поздней венчурной стадии с работающим продуктом. По данным на конец 2017 года, фонд проинвестировал $16 млн, в том числе в разработчика и производителя уникальных строительных 3D-принтеров Apis Cor, российского разработчика системы маркерного мониторинга профилей притоков горизонтальных нефтедобывающих скважин Geosplit и в другие компании.