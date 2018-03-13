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Новгородский фонд малого бизнеса планирует попросить дополнительный кредит у Банка МСП

Экономика и бизнес
13 марта, 23:45 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 13, марта. /ТАСС

Председатель правления фонда Григорий Степанов отметил, что спрос на микрофинансирование, особенно весной, всегда превышает возможности организации

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 марта. /ТАСС/. Новгородский фонд поддержки малого бизнеса планирует попросить у российского Банка поддержки малого и среднего предпринимательства (Банк МСП) дополнительные 40 млн рублей на кредитование бизнеса в 2018 году. Об этом сообщил в среду ТАСС председатель правления фонда Григорий Степанов.

"Банк МСП нас кредитует, у нас есть кредитная линия с лимитом задолженности на 80 млн рублей, за счет которого мы выдаем часть нашего займа. Планируем Банк МСП просить дополнительное финансирование по этому направлению, привлечь еще 40 млн в этом году, потому что спрос на микрофинансирование, особенно весной, всегда превышает наши возможности, а мы бы хотели максимально удовлетворить бизнес в этом плане" - сказал Степанов.

Возобновляемая кредитная линия на 80 млн рублей в Банке МСП была открыта в июне 2017 года в рамках реализации соглашения о взаимодействии Новгородской области и Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП). Соглашение будет действовать в течение пяти лет, займы для бизнеса выдаются на срок до трех лет.

12-13 марта в Великом Новгороде проходила выездная сессия Корпорации МСП, в ходе которой организация рассказала представителям местного бизнес-сообщества о возможностях своих программ.

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