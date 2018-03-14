АСВ начало погашать кредит ЦБ для пополнения фонда страхования вкладов

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов в декабре 2017 года начало погашать кредит Банка России в размере 821 млрд рублей, предоставленный в целях обеспечения финансовой устойчивости системы обязательного страхования вкладов, на эти цели было направлено 17,1 млрд рублей, сообщается в отчете о деятельности АСВ за 2017 год.

В целях поддержания финансовой устойчивости Фонда обязательного страхования вкладов с 2015 года действует договор с Банком России о предоставлении агентству кредита без обеспечения на срок до пяти лет. АСВ сообщает, что по состоянию на конец 2017 года общий объем кредитования составил 821 млрд рублей при одобренном Банком России лимите в размере 1,03 трлн рублей.

"Агентством начато погашение кредита Банка России, предоставленного в целях обеспечения финансовой устойчивости системы обязательного страхования вкладов", - отмечается в документе. В частности, на возврат указанных средств было направлено 17,1 млрд рублей.

Остаток средств на счетах Фонда обязательного страхования вкладов по состоянию на 31 декабря 2017 года составил 44,4 млрд рублей,

В течение года на счета фонда поступило 483,4 млрд рублей, в том числе 293 млрд рублей, полученных от Банка России, 127,7 млрд рублей страховых взносов банков, 61,6 млрд рублей - средств из конкурсной массы ликвидируемых банков в погашение требований по ранее выплаченному страховому возмещению, 1,1 млрд рублей - прочих поступлений.

В свою очередь платежи со счетов фонда за отчетный год составили 483,2 млрд рублей, большая часть из которых (438,9 млрд рублей) - на выплату возмещения по вкладам.

Расходы на санацию банков

Расходы Агентства по страхованию вкладов на санацию банков в 2017 году составили более 1,3 трлн рублей, на 8,7% больше, чем годом ранее. "Размер средств, фактически израсходованных Агентством на финансирование мер санации банков, по состоянию на 31 декабря 2017 года составил 1 314,7 млрд рублей, из которых средства имущественного взноса Российской Федерации в имущество Агентства составили 83,96 млрд рублей, 1,22 млрд рублей - доходы от активов, приобретенных Агентством в ходе реализации мер по предупреждению банкротства", - говорится в документе. В 2016 году этот показатель составил менее 1 179 млрд рублей.

В том числе, в рамках предупреждения банкротства банков Агентство предоставило им займы на сумму 196,86 млрд рублей за счет кредитов Банка России.

При этом в 2017 году агентство погасило кредиты Банка России на сумму 23,73 млрд рублей за счет возврата денежных средств заемщиками. В общей сложности клиенты проблемных банков вернули агентству 42,44 млрд рублей в счет погашения основного долга, а также выплатили 11,77 млрд рублей в качестве процентов за пользование заемными средствами.

По состоянию на 31 декабря 2017 года задолженность АСВ перед Банком России составила 1 229,52 млрд рублей.

Недостача имущества у страховщиков-банкротов

Агентство по страхованию вкладов, в 2016 году получившее функции конкурсного управляющего страховых компаний, в 2017 году выявило недостачу имущества у 10 ликвидируемых страховщиков на 7,37 млрд рублей, что составляет около 95% балансовой стоимости.

В 2017 году госкорпорация осуществляла функции конкурсного управляющего в отношении ООО "Антал-Страхование", ООО "ЭСТЕР", АО СК "Мед-Гарант", ООО "СК "Гала", АО "СК "Подмосковье", ООО СК "Актив", ООО СК "Универс-Гарант", ООО СК "Московия", ООО СК "Инвест-Альянс" и ООО "СК "Высота".

"Основной объем недостачи (более 46,4%) пришелся на имущество ООО СК "Универс-Гарант" и около 15% - на АО "СК "Подмосковье" и ООО "ЭСТЕР", - отмечается в отчете АСВ.

В структуре активов обанкротившихся страховщиков основную долю составляют объекты недвижимости (здания, земельные участки) - 49,7%, дебиторская задолженность - 26,1% и финансовые вложения (деньги на счетах в банках) - 23,9%.

На 31 декабря 2017 года в реестры требований кредиторов шести страховых организаций включены 1 732 требования на сумму 1,1 млрд рублей.

Случаи формирования фиктивных вкладов

Агентство по страхованию вкладов в 2017 году обнаружило почти 5 тыс. случаев фальсификации обязательств перед вкладчиками с целью неправомерного получения ими страхового возмещения на общую сумму 4,5 млрд рублей.

В каждом банке, поступившим на санацию в АСВ или лишившимся лицензии, агентство проводило анализ операций по вкладам с целью выявления признаков формирования фиктивных обязательств перед вкладчиками, увеличивающих его страховую ответственность.

"По его результатам в 23 банках (список приводится в документе) выявлено 4 тыс. 920 случаев искусственного формирования обязательств Фонда страхования вкладов путем внесения в документы бухгалтерского учета банка технических записей о зачислении средств на счета физических лиц с целью неправомерного получения ими страхового возмещения на общую сумму 4,5 млрд рублей", - говорится в годовом отчете Агентства.

Ранее Агентство сообщало о выявлении в 2017 году в лишившихся лицензий банках более 11 млрд рублей "забалансовых" (не отраженных в реестре банка) вкладов.

Выявленные случаи преднамеренного банкротства фондов

Агентство по страхованию вкладов в 2017 году выявило признаки преднамеренного банкротства пяти фондов, говорится в годовом отчете. "По итогам проведенных в течение 2017 года проверок выявлены признаки преднамеренного банкротства НПФ "Поволжский", АО НПФ "Стратегия", АО НПФ "Мосэнерго ОПС", ОАО НПФ "Первый русский пенсионный фонд" и НПФ "Родник", - отмечается в материалах госкорпорации.

Всего на ликвидации у АСВ в 2017 году находилось 34 НПФ, совокупный размер их активов составлял 112,6 млрд рублей, общая сумма выявленной недостачи активов по всем НПФ превысила 4 млрд рублей. "Агентством принимались меры, направленные на установление причин недостачи, обеспечение поиска и возврата имущества, а также на привлечение к ответственности руководителей по указанным фактам", - отмечается в отчете.

На 31 декабря 2017 года к ликвидируемым фондам установлено 2 235 087 требований кредиторов на общую сумму 96 млрд рублей, в том числе требования кредиторов, подлежащие удовлетворению за счет средств пенсионных накоплений, - 84,0 млрд рублей, за счет средств пенсионных резервов -11,7 млрд рублей, за счет конкурсной массы - 0,3 млрд рублей.

Большинство активов ликвидируемых фондов низкого качества, и истребовать их в досудебном порядке невозможно, поэтому на 31 декабря 2017 года в арбитражные суды и суды общей юрисдикции предъявлены исковые требования о взыскании задолженности с ликвидируемых фондов на общую сумму свыше 30 млрд рублей, исполнительные производства возбуждены на общую сумму около 19 млрд рублей.