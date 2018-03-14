ЦБ: доля нерезидентов в ОФЗ в январе выросла до рекордной отметки в 33,9%

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Доля нерезидентов на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) в январе выросла до 33,9% с 33,1% в декабре 2017 года. Такие данные представлены на сайте ЦБ РФ. При этом значение показателя в 33,9% является максимальным за всю историю наблюдений с 1 января 2012 года.

По состоянию на 1 февраля номинальный объем ОФЗ, принадлежащих нерезидентам, составил 2,27 трлн рублей при общем объеме рынка на уровне 6,693 трлн рублей, отмечается на сайте регулятора.

Нерезиденты по итогам 2017 года держали на счетах в Национальном расчетном депозитарии (НРД, входит в группу Московская биржа) ОФЗ на сумму 2,2 трлн рублей, следует из статистики НРД.