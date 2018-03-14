"Новотранс" претендует на объемы переваливаемого зерна в портах Прибалтики

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Новый зерновой терминал Группы компаний "Новотранс", который будет построен в течение ближайших четырех лет в рамках реализации проекта LUGAPORT на территории МТП Усть-Луга, заберет перевалку зерновых у порта Лиепая (Латвия) в размере свыше 4,5 млн тонн в год, следует из сообщения группы.

Согласно данным компании, в январе-феврале 2018 года портом было перевалено 710 тыс. тонн зерновых грузов.

Сейчас в Северо-Западном регионе России нет ни одного специализированного зернового терминала, в котором бы осуществлялась перевалка, отмечается в сообщении.

"Так как в покупке российского зерна заинтересованы страны Евросоюза, то логично размещать новые зерновые терминалы в Балтийском бассейне. И порт Усть-Луга как нельзя лучше подходит для этой цели", - уверена генеральный директор ОАО "Компания Усть-Луга" Виктория Федорова.

В рамках проекта будет построен экспортный специализированный зерновой терминал с объемом хранения 300 тыс. тонн и пропускной способностью 5-6 млн тонн зерна в год.

"Новотранс" вкладывает собственные средства в строительство терминала и является собственником территории.

Формирование инновационной инфраструктуры морских портов обозначены в "Стратегии развития морской деятельности РФ до 2030 года", а также в Морской доктрине Российской Федерации. Следующим этапом станет строительство терминала для экспорта пищевых продуктов, который включит в себя напольные склады объемом 100 тыс. тонн, отмечается в сообщении.

На терминале будут построены три причальных стенки генеральных и навалочных грузов. На причалах будет вестись перегрузка чугуна, окатыша, железорудного концентрата, руды, сортовой металлопродукции. Для хранения грузов в проекте предусмотрен склад с бетонным покрытием и распределенной нагрузкой 20 тонн/кв. м. В сутки весь терминал будет способен принимать до 1,1 тыс. вагонов.

Всего терминал LUGAPORT включит в себя пять причалов для судов с осадкой до 15,5 м. Причалы глубиной 16,5 м рассчитаны на суда до 320 м класса Panamax, New-Panamax, Baby-Capesize.

Согласно данным ГВЦ РЖД, объем ж/д перевозок зерна на экспорт в порт Лиепая (Латвия) в январе-феврале 2018 года составил 267,56 тыс. тонн (рост в 2,7 раза), в порт Рига - 48,3 тыс. тонн(рост почти в 3 раза), в порт Клайпеда - 2,98 тыс. тонн (-37%), в Вентспилс - 1,05 тыс. тонн.

Планируемая перевалка зерна в прибалтийских портах в 2018 году превысит 3 млн тонн.

В 2017 году грузооборот порта Лиепая составил 6,59 млн тонн (+16%). Перевалка зерновых грузов по итогам года достигла 2,51 млн тонн (-12,7%).