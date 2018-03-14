ЕС рассчитывает на отмену для себя новых пошлин США на алюминий и сталь

ПАРИЖ, 14 марта. /ТАСС/. Европейский союз рассчитывает, что вводимые США пошлины на ввоз в эту страну стали и алюминия не будут распространяться на страны ЕС, учитывая союзнические отношения между европейскими столицами и Вашингтоном. С такими заявлениями выступил в среду на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге заместитель председателя Еврокомиссии Юрки Катайнен.

"Мы приняли к сведению решения президента США о введении пошлин на сталь и алюминий, ввозимые в США. Мы также приняли к сведению возможность того, что союзники могут быть исключены из перечня тех, на кого распространяются такие меры. Мы ожидаем, что ЕС целиком будет исключен, как ключевой экономический и торговый партнер, ведущий честную торговлю с Соединенными Штатами", - сказал он.

В свою очередь европейский комиссар по торговле Сесилия Мальмстрём, взявшая слово вслед за Катайненом, заявила, что в Брюсселе разочарованы этим шагом Вашингтона. "Мы сожалеем о принятии этих мер, которые оправдывают введение пошлин соображениями угроз национальной безопасности, подрывая при этом систему многосторонней торговли. Кроме того, Евросоюз - друг и союзник по НАТО и не являются угрозой для национальной безопасности США", - указала еврокомиссар.

По ее словам, эту позицию она довела на переговорах в субботу с торговым представителем США Ротертом Лайтхайзером. "Я четко заявила ему, что мы крайне разочарованы, что долгосрочные партнеры, союзники и надежные партнеры в сфере безопасности из Европы вынуждены оправдывать свой экспорт стали и алюминия и доказывать, что они не являются угрозой безопасности США. Мы твердо убеждены, что ЕС должен быть в полном составе исключен из списка [стран, облагаемых пошлинами]", - отметила Мальмстрём, добавив, что в противном случае "от ЕС должен быть дан твердый и решительный, но при этом соразмерный ответ" на эти заградительные меры США.

Президент США Дональд Трамп подписал 8 марта распоряжения о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности. Президент заявлял, что размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия для стран, поставляющих эту продукцию в США. При этом он не исключил, что ряд стран будет освобожден от выплат таможенных сборов - среди них Канада, Мексика и Австралия. Пошлины должны вступить в силу через 15 дней, изначально не будут применяться по отношению к Канаде и Мексике в связи с тем, что Вашингтон намерен оценить прогресс в переговорах по пересмотру Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).

10 марта в Брюсселе прошли переговоры по этой проблеме еврокомиссара по торговле Сесилии Мальмстрём и представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера. Единственным итогом этих консультаций стало решение продолжить их на этой неделе.