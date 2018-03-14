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Медведев: правительство и ЦБ продолжат расчистку банковского сектора

Экономика и бизнес
14 марта, 13:28 дата обновления: 14 марта, 13:42 UTC+3

Такое заявление премьер сделал на заседании Комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы "Единой России"

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ГОРКИ, 14 марта. /ТАСС/. Правительство и ЦБ продолжат расчистку банковского сектора, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании Комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии "Единая Россия".

"Что касается банковской системы, то Банк России постепенно расчищает ее от тех кредитных организаций, которые занимались либо незаконной деятельностью, либо проводили слишком рискованную политику, тем самым ставя под угрозу интересы своих клиентов. Будем и дальше работать по этому направлению", - сказал Медведев.

Говоря о состоянии экономики страны, глава правительства отметил, что бюджет кабмин старается сделать сбалансированным, инфляция остается низкой, курс рубля - устойчивым, банки - надежными. "Сегодня можно констатировать, что в значительной мере наша экономика преодолела последствия кризиса 2014-2015 годов. По итогам 2017 года рост ВВП составил порядка 1,5%, при этом зафиксирован рекордно низкий для современной России уровень инфляции примерно в 2,5%", - отметил Медведев.

Он также напомнил, что доходы Федерального бюджета в 2017 году составили порядка 15 трлн рублей, значительная часть которых не связана с доходами от продажи нефти и газа. Кроме того, по мнению главы правительства, хорошие темпы роста показали и некоторые отрасли экономики, такие как химическая, металлургическое производство, пищевая промышленность, обработка древесины, производство транспортных средств и оборудования. 

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