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Федеральные деньги в СКФО направят на строительство школ, дорог и новые производства

Экономика и бизнес
14 марта, 17:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

По словам зампреда комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Мухарбия Ульбашева, госпрограмма по развитию Северного Кавказа поможет решить социально-экономические проблемы

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Открытие автодороги Грозный-Ботлих-Хунзах-Араканская площадка

Открытие автодороги Грозный-Ботлих-Хунзах-Араканская площадка

© Магомед Лабазанов/ NewsTeam

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Государственная программа "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года позволит решить ряд стоящих перед округом социально-экономических задач, в числе которых повышение уровня жизни граждан, ремонт и строительство объектов инфраструктуры, создание благоприятных для инвесторов условий. Такое мнение высказал ТАСС сенатор от Кабардино-Балкарии, заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев.

"В принятом законе о федеральном бюджете на реализацию госпрограммы развития Северного Кавказа на три года предусмотрено более 41 млрд рублей. Эти средства помогут выполнить основные цели программы, среди которых вовлечение округа в общероссийский и мировой рынки, создание условий для притока инвестиций, укрепление материально-технической базы, в том числе ремонт и строительство объектов инфраструктуры. Госпрограмма позволит реализовать потенциал Северного Кавказа и улучшить условия для российских и иностранных инвесторов", — сказал он.

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Ульбашев отметил, что регионы Северного Кавказа имеют возможность для реализации своего потенциала по ряду направлений. "Необходимость реализации потенциала по развитию промышленного и агропромышленного производства, формирование современной конкурентоспособной туристической отрасли, а также ликвидации в СКФО дефицита квалифицированных кадров является основной задачей, стоящей перед государственной программой", — добавил сенатор, пояснив, что недостаток собственных финансовых ресурсов препятствует решению задач по комплексному развитию регионов СКФО.

Устранение трехсменного образования

На особом контроле, отмечает собеседник агентства, находятся вопросы устранения трехсменного образования в школах округа. "В 2016 году в субъектах Российской Федерации создано более 170 тыс. новых учебных мест в общеобразовательных организациях. При этом количество обучающихся во вторую смену не только не сократилось, но и увеличилось в 2017 году. Поэтому Советом Федерации и правительством РФ была проведена работа по выделению дополнительных средств, в результате которой было принято решение направить на софинансирование строительства новых школ 3,7 млрд рублей из резервного фонда", — сказал Ульбашев.

Урок в школе в Кабардино-Балкарии
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС

Он пояснил, что средства предназначались на строительство в 2017 году 13 школьных зданий: четырех в Дагестане, двух — в Ингушетии, пяти — в Чечне. Также по одной новой школе должно быть открыто в Северной Осетии и на Ставрополье.

Всего в течение трех лет, по словам сенатора, регионам СКФО может быть направлено порядка 6,8 млрд рублей на строительство 14 школ. "Вместе с тем предусмотренные в федеральном бюджете на 2018 год средства в размере 24,5 млрд рублей не позволят решить поставленные президентом РФ задачи по обеспечению односменного режима обучения в общеобразовательных организациях. <...> Поэтому Совет Федерации принял обращение к правительству РФ об увеличении в 2018 году средств на реализацию мероприятий до 50 млрд рублей. Работа в этом направлении будет продолжаться в ходе исполнения бюджета", — рассказал Ульбашев.

Дотации на выравнивание бюджета

Решению проблем в социальной сфере регионов СКФО служат и дотации на выравнивание бюджетов субъектов РФ. Как отметил зампредседателя комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам, в 2018 году объем дотаций на выравнивание увеличен на 5% — до 645,1 млрд рублей. "Распределение этих средств произведено с учетом результатов инвентаризации расходных полномочий регионов. Такой подход позволит исполнить все социальные обязательства перед гражданами и обеспечить снижение долговой нагрузки на регионы", — сказал Ульбашев.

Сенатор отметил, что на долю семи регионов Северного Кавказа в 2018 году приходится 143,7 млрд рублей. Это на 15,8 млрд рублей больше, чем в прошлом году. "Таким образом, у регионов Северного Кавказа появятся дополнительные ресурсы для решения социально-экономических задач, связанных с повышением уровня жизни граждан, ремонтом и строительством объектов инфраструктуры, а также для участия в софинансировании федеральных программ развития", — пояснил он.

Но финансовая помощь регионам, как пояснил сенатор, не ограничивается дотациями на выравнивание. "В законе о федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период предусматривается выделение дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и дотации на сбалансированность. Изначально дотация на повышение оплаты труда планировалась на уровне 80 млрд рублей, однако в ходе рассмотрения поправок ко второму чтению закона о бюджете была одобрена совместная поправка членов Совфеда и депутатов Госдумы, предусматривающая ее увеличение на 20,4 млрд рублей. Таким образом, размер указанной дотации вырос по сравнению с 2017 годом на 60,4 млрд рублей", — сказал он.

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Ульбашев также напомнил, что приоритетным и для регионов, и для федеральных властей остается стимулирование субъектов к реализации с собственного экономического потенциала, и, следовательно, роста налоговой базы.

"Неоспоримую поддержку регионам должна оказать программа реструктуризации бюджетных кредитов, которая стартовала с 1 января 2018 года. Она позволит субъектам страны только в ближайшие два года высвободить в общей сложности 400 млрд рублей, что, безусловно, улучшит структуру бюджетов. Кроме того, у регионов появятся дополнительные ресурсы для решения социально-экономических задач, связанных с повышением уровня жизни граждан, ремонтом и строительством объектов инфраструктуры: дорог, больниц, школ, детских садов, яслей, а также для участия в софинансировании федеральных программ развития инфраструктуры", — отметил сенатор.

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