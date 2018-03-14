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EgyptAir еще не определила дату запуска авиарейсов в Москву

Экономика и бизнес
14 марта, 15:30 UTC+3 КАИР КАИР 14, марта. /ТАСС

В авиакомпании уточнили, что необходимо завершить некоторые процедуры, связанные с получением операционных лицензий

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КАИР, 14 марта. /ТАСС/. Египетский национальный авиаперевозчик EgyptAir еще не определился с датой запуска первого рейса в Москву. Об этом сообщило в среду издание Al-Watan со ссылкой на представителей компании. "До сих пор сроки начала полетов не определены", - указали в компании, опровергнув при этом появившуюся в некоторых СМИ информацию о том, что это может произойти 15 апреля.

"Необходимо завершить некоторые процедуры, связанные с получением операционных лицензий", - добавили в EgyptAir. Представитель компании отметил, что рейсы из Каира в Москву планируется выполнять через аэропорт Домодедово три раза в неделю - по вторникам, четвергам и воскресеньям. "Полеты в российскую столицу будут включены в летнее расписание (вступает в действие в последнее воскресенье марта - прим. ТАСС), - напомнили в EgyptAir.

"Аэрофлот" уже определился

Во вторник авиакомпания "Аэрофлот" объявила о возобновлении регулярных рейсов из Москвы в Каир 11 апреля и открытии продажи билетов с 13 марта. Рейсы будут выполняться по понедельникам, средам и субботам. Вылет из Москвы в 20:50, прибытие в Каир - в 00:25. Вылет из Каира планируется на 01:25, прибытие в Москву - в 06:50, сообщила авиакомпания. С 12 июня по 2 июля в период проведения в России Чемпионата мира по футболу 2018 рейсы будут ежедневными.

Авиасообщение между Египтом и Россией было прекращено по решению Москвы в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. В начале января 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир. Последующие два месяца ушло на урегулирование технических вопросов, в том числе бронирование слотов и составление расписания, а также решения вопроса о присутствии в аэропорту Каира российских сотрудников безопасности.

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