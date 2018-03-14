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Источник: структуры Ростеха, Росатома и "Фортум" хотят строить ТЭС в Тамани

Экономика и бизнес
14 марта, 16:46 UTC+3

Итоги конкурса между потенциальными подрядчиками планируют объявить 1 апреля

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МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Заявки на участие в конкурсе на строительство теплоэлектростанции (ТЭС) в Тамани, которая поддержит стабильную работу энергосистем Краснодарского края и Крымского полуострова, подали три российских компании - "Фортум" ("дочка" финской Fortum), "Технопромэкспорт" (входит в Ростех) и "ВетроОГК" (входит в Росатом), сообщил ТАСС источник в энергетической отрасли, знакомый с ходом конкурса.

"В ходе первого этапа конкурса рассматриваются предлагаемые потенциальными подрядчиками перечни технических характеристик оборудования и объекта в целом. На втором этапе участники должны представить свои коммерческие условия и цену. Итоги конкурса будут объявлены 1 апреля", - сказал собеседник агентства.

Первый конкурс по выбору инвестора проекта строительства ТЭС в Тамани мощностью до 460 МВт, объявленный в 2016 году, не состоялся из-за отсутствия заявок. После этого Минэнерго пересмотрело ценовые параметры тендера, а также технические требования к оборудованию. В 2017 году называлось несколько возможных сроков проведения тендера, однако в итоге было решено отложить проведение отбора на 2018 год.

"На этот раз заявки есть, поставщиков устраивают условия и не пугают санкции, несмотря на то, что объект в Тамани будет иметь прямое отношение к энергообеспечению Крыма. Это позитивный факт", - добавил источник, отметив, что прием заявок завершен.

Строительство электростанции в Тамани призвано покрыть энергодефицит в Краснодарском крае и поддержать стабильную работу энергосистемы Крымского полуострова. По словам собеседника агентства, одним из условий конкурса являются требования по локализации, которые предусматривают использование основного энергетического оборудования, произведенного на территории России.

О проекте

Проект строительства электростанции в Тамани обсуждается с лета 2015 года. Сначала планировалось, что мощность новой станции составит более 600 МВт, но позже она была снижена до 460 МВт. Инвесторам предложили построить электростанцию по механизму договора о предоставлении мощности (ДПМ) - с гарантированным возвратом инвестиций в течение 15 лет. Поставка электроэнергии должна начаться в 2021 году.

Ранее сообщалось об интересе ряда компаний к участию в конкурсе на строительство ТЭС в Тамани, но их названия не раскрывались. В феврале 2018 года "ВетроОГК", специализирующаяся на строительстве генерации на основе возобновляемых источников энергии, подтвердила свой интерес. Замглавы Минэнерго РФ Вячеслав Кравченко сообщал журналистам, что не видит препятствий для участия в конкурсе на строительство в Тамани компании, не специализирующейся на строительстве объектов традиционной генерации.

"Интер РАО" ранее сообщало, что пока не планирует принимать участие в конкурсе на строительство ТЭС в Тамани, но окончательного решения пока не приняло.

Концерн Fortum владеет в России восемью теплоэлектростанциями. Пять из них - в Челябинской области, три - в Тюменской области, в том числе Няганская ГРЭС (город Нягань, ХМАО-Югра) - одна из самых крупных и современных тепловых электростанций России. По данным "Фортум", на конец 2017 года Fortum Russia B.V. владела 94,9% в уставном капитале "Фортум".

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