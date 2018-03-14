Источник: структуры Ростеха, Росатома и "Фортум" хотят строить ТЭС в Тамани

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Заявки на участие в конкурсе на строительство теплоэлектростанции (ТЭС) в Тамани, которая поддержит стабильную работу энергосистем Краснодарского края и Крымского полуострова, подали три российских компании - "Фортум" ("дочка" финской Fortum), "Технопромэкспорт" (входит в Ростех) и "ВетроОГК" (входит в Росатом), сообщил ТАСС источник в энергетической отрасли, знакомый с ходом конкурса.
"В ходе первого этапа конкурса рассматриваются предлагаемые потенциальными подрядчиками перечни технических характеристик оборудования и объекта в целом. На втором этапе участники должны представить свои коммерческие условия и цену. Итоги конкурса будут объявлены 1 апреля", - сказал собеседник агентства.
Первый конкурс по выбору инвестора проекта строительства ТЭС в Тамани мощностью до 460 МВт, объявленный в 2016 году, не состоялся из-за отсутствия заявок. После этого Минэнерго пересмотрело ценовые параметры тендера, а также технические требования к оборудованию. В 2017 году называлось несколько возможных сроков проведения тендера, однако в итоге было решено отложить проведение отбора на 2018 год.
"На этот раз заявки есть, поставщиков устраивают условия и не пугают санкции, несмотря на то, что объект в Тамани будет иметь прямое отношение к энергообеспечению Крыма. Это позитивный факт", - добавил источник, отметив, что прием заявок завершен.
Строительство электростанции в Тамани призвано покрыть энергодефицит в Краснодарском крае и поддержать стабильную работу энергосистемы Крымского полуострова. По словам собеседника агентства, одним из условий конкурса являются требования по локализации, которые предусматривают использование основного энергетического оборудования, произведенного на территории России.
Проект строительства электростанции в Тамани обсуждается с лета 2015 года. Сначала планировалось, что мощность новой станции составит более 600 МВт, но позже она была снижена до 460 МВт. Инвесторам предложили построить электростанцию по механизму договора о предоставлении мощности (ДПМ) - с гарантированным возвратом инвестиций в течение 15 лет. Поставка электроэнергии должна начаться в 2021 году.
Ранее сообщалось об интересе ряда компаний к участию в конкурсе на строительство ТЭС в Тамани, но их названия не раскрывались. В феврале 2018 года "ВетроОГК", специализирующаяся на строительстве генерации на основе возобновляемых источников энергии, подтвердила свой интерес. Замглавы Минэнерго РФ Вячеслав Кравченко сообщал журналистам, что не видит препятствий для участия в конкурсе на строительство в Тамани компании, не специализирующейся на строительстве объектов традиционной генерации.
"Интер РАО" ранее сообщало, что пока не планирует принимать участие в конкурсе на строительство ТЭС в Тамани, но окончательного решения пока не приняло.
Концерн Fortum владеет в России восемью теплоэлектростанциями. Пять из них - в Челябинской области, три - в Тюменской области, в том числе Няганская ГРЭС (город Нягань, ХМАО-Югра) - одна из самых крупных и современных тепловых электростанций России. По данным "Фортум", на конец 2017 года Fortum Russia B.V. владела 94,9% в уставном капитале "Фортум".