Мэй: Великобритания не отдает предпочтение РФ при поиске поставщиков газа

ТАСС, 14 марта. Соединенное Королевство при поиске поставщиков природного газа не отдает предпочтение России и старается рассматривать в этом качестве другие страны. Об этом в среду сообщила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в среду со специальным заявлением в Палате общин британского парламента. Трансляция велась на сайте парламента.

"При поиске поставщиков газа мы рассматриваем другие страны, но не Россию", - заявила она. Во время выступления британского премьер-министра ее коллеги в парламенте отметили, что несмотря на это, Соединенное Королевство все же получило партию сжиженного природного газа из РФ, которую доставил ледокольный газовоз "Кристоф де Маржери" в конце декабря прошлого года.

В связи с холодами, с которыми Великобритания столкнулась в конце февраля, расходы идущего на отопление домов и квартир газа существенно возросли, а цены на него в стране достигли пика за последние 12 лет. В итоге в минувший четверг компания National Grid, обслуживающая британскую газораспределительную систему, заявила, что на фоне резко возросшего спроса на данный вид топлива она столкнулась с первым за 8 лет дефицитом газовых поставок. В этой связи National Grid даже обратилась к своим промышленным клиентам с просьбой о принятии мер по экономии топлива.