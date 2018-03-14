В число кандидатов в совет директоров "Аэрофлота" не вошли трое его действующих членов

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Правительство РФ выдвинуло восемь кандидатов в совет директоров "Аэрофлота", следует из распоряжения, опубликованного в среду на сайте правительства.

В нынешний состав совета директоров авиакомпании входят 11 человек. Согласно документу, в число новых кандидатов в совет директоров компании не вошли трое его действующих членов: это председатель комитета по корпоративному управлению в экспертно-консультационном совете Росимущества Алексей Германович, старший советник УБ "Бизнес консультирование" Ларс Бергстром и гендиректор авиакомпании "Россия" Дмитрий Сапрыкин.

Остальные восемь действующих членов совета директоров входят в список кандидатов. Это гендиректор "ВСМПО-Ависма" Михаил Воеводин, директор направления "Молодые профессионалы" автономной НКО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Дмитрий Песков, первый заместитель председателя и член правления Внешэкономбанка (ВЭБ) Михаил Полубояринов, гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев, глава "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь и глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. В качестве независимых кандидатов в совет директоров выдвинуты председатель совета директоров "Ренессанс Капитал" Игорь Каменской и гендиректор "Агентства по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов" Василий Сидоров.

В состав ревизионной комиссии выдвинуты директор НП "Российский институт директоров" Игорь Беликов, советник президента ПАО "Транснефть" Екатерина Никитина, начальник отдела управления Росимущества Михаил Сорокин, начальник отдела департамента Минтранса Сергей Ибугунов и заместитель директора департамента Минэкономразвития Василий Шипилов.

В группу "Аэрофлот" входят авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Победа" и "Аврора". Контрольный пакет акций "Аэрофлота" (51,17%) принадлежит государству в лице Росимущества, еще 34,57% акций хранятся в Национальном расчетном депозитарии (номинальный владелец, фактические владельцы не раскрываются).