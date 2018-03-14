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Иран надеется получить до $4 млрд от двух проектов с "Зарубежнефтью"

Экономика и бизнес
14 марта, 23:58 дата обновления: 15 марта, 1:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Министр нефти исламской республики Бижан Намдар Зангане рассказал об увеличении объема добычи на 67 млн баррелей

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ТАСС, 15 марта. Иран рассчитывает получить около $4 млрд дохода от добычи нефти на месторождениях Абан и Западный Пейдар, разработка которых страна будет вести совместно с российской "Зарубежнефтью" в соответствии с контрактами, подписанными в среду. Об этом заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, сообщает агентство Shana.

"Благодаря реализации этих контрактов, объем добычи сырой нефти на месторождениях Абан и Западный Пейдар увеличится на 67 млн баррелей, с нынешних 38 млн баррелей, до 105 млн баррелей", - приводит агентство слова иранского министра. По его словам, такой объем добычи, исходя из нынешнего уровня цен, позволит стране получить от эксплуатации месторождений около $4 млрд.

Министр пояснил, что подписание контракта с "Зарубежнефтью" позволит Ирану повысить коэффициент извлечения нефти на этих двух зрелых месторождениях, за счет чего будет достигнуто увеличение объемов добычи.

"Зарубежнефть" - первая из российских компаний, заключившая с Ираном контракт нового типа - IPC (Iranian Petroleum Contract). Речь идет о месторождениях Абан и Западный Пейдар, расположенных на границе с Ираком. Сообщалось, что сумма инвестиций в проекты оценивается в $740 млн, срок контракта 10 лет. Проектная добыча составит до 2 млн тонн в год.

Меморандумы об изучении этих зрелых месторождений "Зарубежнефть" подписала в июле 2016 года. Компания будет работать в консорциуме с местной Dana Energy.

Меморандумы по месторождениям в Иране также заключили "Газпром", "Газпром нефть", "Роснефть", "Татнефть".

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