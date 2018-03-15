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Число жалоб на рынке онлайн-торговли выросло втрое за пять лет

Экономика и бизнес
15 марта, 0:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

В Роспотребнадзоре считают, что необходимо принять закон об агрегаторах для успешного развития сферы электронной коммерции

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ТАСС, 15 марта. Число жалоб потребителей в сфере розничных продаж в интернете выросло в три раза с 2012 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

Всемирный день защиты прав потребителей отмечается ежегодно 15 марта."С 2012 года рынок онлайн-торговли в России вырос в 2,8 раза, и если в 2012 году на онлайн торговлю приходилось 2,7% от всех жалоб потребителей на сферу розничных продаж, то в 2017 году - уже 8,6%", - говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве также отметили, что по оценкам экспертов объём транзакций физических лиц в РФ за 2017 год составил более 2 трлн рублей, а объем рынка интернет-торговли - более 1 млрд 150 тыс. рублей. В Роспотребнадзоре убеждены, что для успешного развития сферы электронной коммерции необходимо в первую очередь принятие закона об агрегаторах.

Проект закона был разработан Роспотребнадзором. Документ предполагает введение ответственности за реальный ущерб при предоставлении "заведомо недостоверной информации о товаре (услуге), продавце (исполнителе, изготовителе, импортере)".

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