Глава минфина Японии пропустит встречу министров финансов и глав центробанков G20

ТОКИО, 15 марта. /ТАСС/. Вице-премьер, министр финансов Японии Таро Асо не примет участие во встрече глав финансовых ведомств и центробанков "Большой двадцатки" (G20), которая пройдет в Аргентине 19-20 марта. Как сообщило в четверг агентство Kyodo, соответствующее уведомление передал депутат верхней палаты парламента от правящей Либерально-демократической партии Масакадзу Сэкигути в ходе встречи с представителями Демократической партии.

Отмечается, что Асо в это время будет присутствовать на заседании японского парламента, где сейчас активно обсуждается скандал вокруг фальсификации данных о продаже участка государственной земли националистической организации "Моритомо гакуэн", связанной с женой премьер-министра страны Синдзо Абэ. Как ожидается, Японию на встрече G20 будет представлять заместитель главы министерства финансов Масацугу Асакава.

Заседание японского парламента 19 марта будет целиком посвящено обсуждению ситуации вокруг приобретения земельного участка, а также необходимости обязать ушедшего недавно в отставку главу налогового ведомства Нобухису Сагаву дать показания по этому делу под присягой. Как заявлял ранее Асо, подделка документов о земельной сделке была совершена по личной инициативе этого чиновника, на тот момент занимавшего должность директора одного из департаментов министерства финансов.

Находящаяся в центре скандала образовательная компания "Моритомо гакуэн" владеет частными учебными заведениями, известна националистическим уклоном педагогической деятельности и близостью к семье премьера Абэ. В городе Тоёнака префектуры Осака эта фирма собиралась открыть частную начальную школу. Для этого, как выяснилось, она приобрела государственный участок земли по цене в семь раз ниже рыночной, что вызвало подозрения по поводу законности сделки. Супруга премьера Акиэ Абэ должна была стать почетным директором этой школы, но отказалась от должности после возникновения скандала.

Министерство финансов, оформлявшее эту продажу, в течение долгого времени отрицало факт подделки документов. Однако неопровержимые доказательства этого привела в своем расследовании крупная газета Asahi. Оппозиция теперь остро ставит вопрос об отставке Асо и о личной ответственности премьера.