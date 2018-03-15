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Путин ставит целью развитие всей территории России, независимо от удаленности регионов

Экономика и бизнес
15 марта, 11:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Президент также добавил, что иногда бывают ситуации, "что лишним не является лично там появиться, с людьми поговорить, посмотреть как они живут"

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Цель властей России - развивать всю территорию страны без оглядки на удаленность регионов. Об этом рассказал президент Владимир Путин в фильме Андрея Кондрашова "Путин", размещенном в социальных сетях.

"Наша цель развивать страну и все ее регионы вне зависимости от того, как они далеко расположены от развитых центров в экономическом и социальном плане", - отметил он в интервью. Путин добавил, что "иногда бывают ситуации, страна находится в таком положении, что лишним не является лично там появиться, с людьми поговорить, посмотреть как они живут, какие проблемы решают и как им помочь лучше, эффективнее и быстрее".

В качестве примера такого развития удаленных территорий Кондрашев привел Владивосток, который до 2012 года считался едва ли не захолустьем. "Это был не открытый город, закрытая база по сути, - поделился воспоминаниями президент. - А ведь это был форпост России, отличный порт, выход прямо в океан - уникальное место. И именно с целью развития Дальнего Востока, развития самого Владивостока я, в конце концов, принял решение, что мы будем делать [саммит АТЭС в 2012 году] именно там". Глава государства признался, что Минфин пытался убедить его, что не стоит так много вкладывать. "Давайте, хотя бы там в бухте Патрокл (есть такое место) там будем делать. Посчитали, сколько стоит этот мост. Я сказал: "Ну ладно". Потом подумал и сказал: "Нет, будем делать так как изначально я и предлагал". "Я ни о чем не жалею", - сказал президент.

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