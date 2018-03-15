АФК "Система" отложила IPO агрохолдинга "Степь" на 2020 год

НОВОПЛАСТУНОВСКАЯ /Краснодарский край/, 15 марта. / ТАСС/. АФК "Система" отложила планы по проведению IPO своего агроактива "Степь" на 2020 год с 2019 года. Об этом сказал журналистам старший вице-президент, руководитель инвестиционного портфеля АФК "Система" Али Узденов, который является председателем совета директоров агрохолдинга.

"Мы хотели провести его [IPO] в тот момент, когда извлечем наибольшую выгоду <...> Планировали сделать в 2019 году, теперь планируем в 2020 году", - сказал он.

Председатель совета директоров "Степи" отметил, что перед IPO планируется, в частности, увеличить земельный банк и расширить производство в области садоводства.

"Мы должны быть привлекательны для инвестора, чтобы он не колебался", - пояснил Узденов.

При этом он добавил, что вхождение в капитал агрохолдинга Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) будет зависеть от того, какие именно условия предложит фонд. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев говорил в интервью ТАСС на ПМЭФ-2017 о возможном приобретении миноритарного пакета в агрохолдинге. Тогда он отмечал, что переговоры уже находятся на заключительной стадии.

Ранее Узденов в интервью ТАСС говорил, что в рамках IPO агрохолдинга "Степь" корпорация может предложить инвесторам от 15 до 25% агрохолдинга. Перед проведением размещения акций "Степи" на бирже "Система" объединит свои аграрные активы ("Степь" и RZ Agro).

В ноябре 2017 года генеральным директором агрохолдинга "Степь" - назначен бывший исполнительный вице-президент АФК Андрей Недужко, который отвечал в корпорации за инвестиции в сельскохозяйственную отрасль. Среди задач, стоящих перед новым главой агрохолдинга, - повышение операционной эффективности "Степи", ее дальнейшее развитие и обеспечение готовности компании к выходу на IPO.

АФК "Система" планирует провести IPO "Степи" тогда, когда годовой показатель OIBDA компании приблизится к 10 млрд рублей, говорил Михаил Шамолин, занимавший тогда пост президента АФК. По его словам, консолидированная OIBDA сельхозактива в 2017 году составит около 5 млрд рублей, то есть достаточно мало для IPO. Однако "Система" рассчитывает, что OIBDA "Степи" приблизится к 10 млрд рублей в ближайшие два года. Таким образом, агрохолдинг будет готов к проведению IPO в 2019 году, если до первичного размещения в проект не войдет стратегический инвестор, уточнял Шамолин.

АФК "Система" начала развивать агропромышленный бизнес в 2012 году, создав совместное предприятие RZ Agro (один из крупнейших производителей зерна и масличных культур на юге России) с членами семьи Луис-Дрейфус. АФК приобрела ГК "Степь" через дочернюю компанию "Краснодар Агро" во втором полугодии 2014 году. Выручка агрохолдинга по итогам девяти месяцев 2017 года выросла на 7,7% и достигла 6,8 млрд рублей.