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Медведев: Путин и его команда смогли с 2000 г. построить в РФ качественно иную экономику

Экономика и бизнес
15 марта, 12:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

По словам премьера, "это совершенно другая история, это принципиально другая страна"

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и его команда за годы работы смогли выстроить в стране новое качество экономики, по сути полностью изменив страну. Такое мнение высказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью для фильма Андрея Кондрашова "Путин", который размещен в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте".

"За эти годы [c 2000 года] в результате работы президента Путина и его команды мы получили другую экономику, экономику, в которой есть все необходимые условия для развития, в которой выплачиваются пенсии и зарплаты, гарантированы социальные блага, экономику, которая способна решать важнейшие задачи, в том числе задачи в области обеспечения безопасности", - сказал премьер. "Это совершенно другая история, это принципиально другая страна", - убежден он.

Медведев отметил, что "за 18 лет наша страна прошла огромный путь". "Нам обязательно нужно возвращаться в тому времени, как к определенной точке отсчета", - считает он. По его словам, на рубеже веков "экономика была очень слабенькая, зарплата, если говорить о той составляющей, которая важна для каждого человека, была крайне низкой".

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Путин, Владимир Владимирович Медведев, Дмитрий Анатольевич
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