Дагестан организует "зеленый коридор" для поставок российских товаров в Иран

МАХАЧКАЛА, 15 марта. /ТАСС/. Дагестан будет сотрудничать с Татарстаном в организации совместного экспорта в страны Прикаспийского региона, а также наращивать собственные поставки в эти государства, прежде всего продукции АПК в Иран, сообщил ТАСС министр экономического развития Дагестана Осман Хасбулатов.

В начале февраля врио главы Дагестана Владимир Васильев и глава Татарстана Рустам Минниханов подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между двумя республиками. Впоследствии заместитель министра экономики Татарстана Наталья Таркаева назвала одной из перспективных сфер сотрудничества регионов экспорт продукции, которая производится в Татарстане, через Каспийское море.

"Большие перспективы экспорта сельскохозяйственной продукции в страны Прикаспийского региона связаны с выполнением договоренностей по организации "зеленого коридора" между Россией и Ираном, который направлен на использование выгодного географического положения Республики Дагестан для поставки сельскохозяйственной продукции в государства Каспийского региона", — сказал Хасбулатов.

По его словам, сейчас Иран является основным торговым партнером Дагестана. По данным республиканского Минэкономразвития, в 2017 году внешнеторговый оборот между ними составил $34,5 млн, в том числе экспорт — $2,6 млн, импорт — $31,9 млн. "Основными товарами, поставляемыми на экспорт в Иран, являются злаки. Импортируются в основном овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды, съедобные фрукты и орехи", — пояснил Хасбулатов.

Перспективным направлением экспорта, по его словам, является увеличение экспорта продукции мясного животноводства — баранины. "В 2017 году предприятиями республики велась работа по расширению их экспортных возможностей, в результате которой на 2018 год заключены контракты на поставку баранины в Республику Иран в объеме 7 тыс. тонн", — сказал министр. Ранее в Минсельхозпроде Дагестана ТАСС сообщали, что в 2017 году предприятия республики поставили в Иран 224 мяса баранины, таким образом, в этом году объем экспорта будет увеличен более чем в 30 раз.

Однако экспортные возможности Дагестана отнюдь не ограничиваются поставками сельхозпродукции. "Мы проанализировали таможенные данные и выявили, что ассортимент взаимопоставляемых товаров между республикой и странами Каспийского бассейна достаточно широк и охватывает почти все товарные группы", — отметил министр.

Дозагрузить мощности

Ключевым звеном в развитии совместного экспорта Дагестана и Татарстана в Прикаспийские страны должен стать единственный в России незамерзающий порт на Каспии, расположенный в Махачкале. Как рассказал ТАСС генеральный директор порта Мурадхан Хидиров, сегодня его мощности позволяют существенно увеличить перевалку практически любых грузов.

"Мощности порта — 3,5 млн тонн сухих грузов и до 8 млн тонн нефтеналивных грузов. <…> Сегодня они загружены на 20-25%, поэтому у нас есть большой задел. Все объекты жизнеобеспечения порта находятся в отличном состоянии, мы готовы к сотрудничеству", — сказал Хидиров.

Вид на морской порт Махачкалы © Дмитрий Рогулин/ТАСС, архив

По словам министра экономического развития Дагестана Османа Хасбулатова, в махачкалинском порту завершается строительство нового современного пункта пропуска через государственную границу РФ.

"Строительство осуществляется в целях увеличения пропускной способности терминалов. Общая площадь пограничного пункта составит около 6,7 тыс. кв. м. Возможность формирования больших грузопотоков в рамках транснациональных коридоров диктуют порту необходимость строительства дополнительных перегрузочных сооружений. Поэтому порт постоянно расширяется: только за последние годы его территория увеличена более чем в два раза, и теперь сухогрузный и нефтеналивной районы занимают более 40 гектаров", — рассказал Хасбулатов ТАСС.

Однако высокий железнодорожный тариф и отсутствие отдельной автомобильной дороги для доставки грузов к порту ограничивают возможности роста загрузки портовых мощностей, отметил гендиректор порта.

"Бизнесу невыгодно возить через Махачкалинский порт в связи с высоким железнодорожным тарифом. Доставка грузов из Центральной России, в том числе Татарстана, до портов Астрахани намного дешевле, чем до Махачкалы. <…> А единственная дорога [автомобильная], ведущая в порт, идет через весь город. С прошлого года большегрузным автомобилям не разрешают заезжать в порт в дневное время с 8:00 до 20:00, чтобы не было заторов в городе", — пояснил гендиректор порта.

О том, что для развития сотрудничества со странами прикаспийского региона необходимо расширять возможности доставки грузов как по морю, так и по суше, говорит и министр экономического развития Дагестана Осман Хасбулатов.

"Сегодня более актуальным становится проект транспортного коридора "Север - Юг", полностью отвечающий интересам всех прикаспийских государств, которые примут участие в грузопотоке из стран Севера, Северо-Западной Европы в направлении Юго-Восточной Азии и обратно. Согласованная политика прикаспийских государств по Каспийскому морю может реально создать необходимые условия для полноценного экономического сотрудничества как в Дагестане, так и в других регионах России", — считает Хасбулатов.

Нефть в обмен на товары

К работе по развитию сотрудничества Дагестана и Татарстана с прикаспийскими странами готовы подключиться российские институты поддержки бизнеса, сообщил ТАСС глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

"Конечно, мы включимся в эту работу. Мы в ближайшее время будем готовить визиты в том числе в Иран, Ирак. <…> С некоторыми из них [странами Прикаспийского региона] мы и так имеем хорошие отношения. <…> Поэтому, как только будут обозначены контуры этого соглашения, мы, естественно, подключим все ТПП [этих стран]", — сказал Катырин.

Он также не исключил, что экспортное сотрудничество Дагестана и Татарстана может развиваться в том числе в рамках программы "Нефть в обмен на товары", однако это "вряд ли станет главным предметом соглашения". Договоренность о реализации этой программы достигнута в 2017 году, объем сделки обозначен в 100 тыс. баррелей в сутки, при этом Иран будет направлять выручку от реализации нефти в основном на покупку российских товаров и услуг.

"Я думаю, что оно [соглашение] нацелено на то, чтобы развивать несырьевой экспорт. Это продвижение высокотехнологичной продукции", — пояснил Катырин.

Пока что Дагестан в реализации данной программы не задействован, иранская нефть не поставляется через махачкалинский порт. "У нас эта программа пока еще не заработала, но мы готовы к работе и в рамках этой программы тоже. Пока через махачкалинский порт переваливается только казахстанская нефть, в этом году этот объем будет на уровне 2 млн тонн", — сказал гендиректор махачкалинского порта, добавив, что пока договоренностей по поставкам иранской нефти через Махачкалу нет.

В перспективе, по мнению главы дагестанского Минэкономразвития, республика может включиться в реализацию программы "Нефть в обмен на товары", однако пока этот вопрос только прорабатывается.

"Она [программа] может дать дополнительный импульс развитию торгово-экономических отношений <...>, но это зависит от того, какие требуются товары иранской стороне, и что может предложить российская сторона, в частности Дагестан и Татарстан. Вопрос очень перспективный, но требующий детальной проработки в этой части", — пояснил Хасбулатов.