Volkswagen всерьез намерен создать конкуренцию Tesla в производстве электрокаров

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Немецкий автоконцерн Volkswagen намерен развернуть широкомасштабное производство электрокаров и составить таким образом конкуренцию самому крупному на сегодняшний день производителю автомобилей данного типа - американской компании Tesla.

Как сообщил журнал Forbes, для реализации этих амбициозных планов автогигант уже выделил $25 млрд на контракты по закупке батарей для электромобилей в Европе и Китае. При этом налаживать собственное производство аккумуляторов Volkswagen не собирается.

Помимо этого, к 2022 году концерн планирует модернизировать 16 заводов, построив линии для производства электромобилей. Это позволит, начиная с 2025 года, выпускать по 3 млн машин этого типа ежегодно. По данным издания, Volkswagen хочет создать широкий модельный ряд электрокаров, насчитывающий 80 моделей. Они будут производиться не только под брендом Volkswagen, но и под марками его дочерних компаний - Audi, Porsche, Skoda и Bentley.

Издание отмечает, что масштабы инвестиций Volkswagen в производство автомобилей на электротяге превышают аналогичные траты компании Tesla. "Большой рывок Volkswagen на рынок электрокаров станет сюрпризом для поклонников этого типа автомобилей, которые уже успели поверить в то, что традиционные автопроизводители находятся на пути к вымиранию и рано или поздно уступят место компаниям вроде американской Tesla. Это также станет сюрпризом и для инвесторов, которые сегодня просто влюблены в акции компании Илона Маска", - пишет журнал.

Впервые о планах масштабных капиталовложений в производство электрокаров руководство немецкого автоконцерна объявило осенью 2017 года. Годом ранее Volkswagen заключил соглашение с BMW Group, Daimler AG и Ford Motor Company о создании европейской сети электрозаправок.