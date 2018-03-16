В парламенте Японии одобрили кандидатуру Харухико Куроды на пост главы центробанка

ТОКИО, 16 марта. /ТАСС/. Верхняя палата японского парламента в пятницу одобрила переизбрание главы Банка Японии (центробанка) Харухико Куроды на второй пятилетний срок после истечения его полномочий в апреле. Об этом сообщило агентство Kyodo.

После этого его кандидатуру должна утвердить нижняя палата, однако там большинство также принадлежит правящей Либерально-демократической партии во главе с премьер-министром Синдзо Абэ, чье правительство полностью поддерживает Куроду. Это первый случай в Японии за последние 50 лет, когда председатель центробанка будет занимать эту должность более пяти лет.

Курода стал главой Банка Японии в 2013 году и считается одним из главных инициаторов программы экономических реформ, получившей название "абэномика". Курода придерживается сверхмягкой денежной политики, нацеленной на достижение регулируемого повышения темпов ежегодного роста инфляции до 2%. Это привело к снижению курса японской валюты по отношению к доллару и рекордным доходам японских корпораций, ориентированных на внешние рынки.

Регулятор уже неоднократно отодвигал сроки увеличения инфляции до уровня 2%. Сейчас в качестве наиболее вероятного периода для этого рассматривается вторая половина 2019 года. Тем не менее в начале марта Курода заявил, что не исключает начала дебатов с целью последующего отказа от программы денежного смягчения в случае достижения двухпроцентной годовой инфляции. Инвесторы восприняли эту информацию негативно, в результате чего индексы Токийской фондовой биржи резко снизились, а курс иены по отношению к доллару, напротив, вырос.