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В парламенте Японии одобрили кандидатуру Харухико Куроды на пост главы центробанка

Экономика и бизнес
16 марта, 5:50 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 16, марта. /ТАСС

Это первый за последние 50 лет случай в стране, когда председатель ЦБ будет занимать свою должность более пяти лет

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ТОКИО, 16 марта. /ТАСС/. Верхняя палата японского парламента в пятницу одобрила переизбрание главы Банка Японии (центробанка) Харухико Куроды на второй пятилетний срок после истечения его полномочий в апреле. Об этом сообщило агентство Kyodo.

После этого его кандидатуру должна утвердить нижняя палата, однако там большинство также принадлежит правящей Либерально-демократической партии во главе с премьер-министром Синдзо Абэ, чье правительство полностью поддерживает Куроду. Это первый случай в Японии за последние 50 лет, когда председатель центробанка будет занимать эту должность более пяти лет.

Курода стал главой Банка Японии в 2013 году и считается одним из главных инициаторов программы экономических реформ, получившей название "абэномика". Курода придерживается сверхмягкой денежной политики, нацеленной на достижение регулируемого повышения темпов ежегодного роста инфляции до 2%. Это привело к снижению курса японской валюты по отношению к доллару и рекордным доходам японских корпораций, ориентированных на внешние рынки.

Регулятор уже неоднократно отодвигал сроки увеличения инфляции до уровня 2%. Сейчас в качестве наиболее вероятного периода для этого рассматривается вторая половина 2019 года. Тем не менее в начале марта Курода заявил, что не исключает начала дебатов с целью последующего отказа от программы денежного смягчения в случае достижения двухпроцентной годовой инфляции. Инвесторы восприняли эту информацию негативно, в результате чего индексы Токийской фондовой биржи резко снизились, а курс иены по отношению к доллару, напротив, вырос.

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