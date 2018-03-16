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"Интер РАО" может выплатить дивиденды за 2017 год на 13,6 млрд руб. или 0,13 руб. на акцию

Экономика и бизнес
16 марта, 9:29 UTC+3

Сумма составляет 25% от чистой прибыли компании по международным стандартам финансовой отчетности за 2017 год

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МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Совет директоров "Интер РАО" рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить дивиденды за 2017 год в размере 0,13 руб. на акцию. Об этом говорится в сообщении компании.

В случае утверждения акционерами такого объема дивидендов за 2017 год "Интер РАО" направит на дивидендные выплаты 13,612 млрд руб., что составляет 25% от чистой прибыли компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за прошлый год.

Такая же доля чистой прибыли направлялась на дивиденды за 2016 год, по итогам которого "Интер РАО" выплатило рекордные по размеру дивиденды в 0,15 руб. на акцию на фоне продажи 40% акций "Иркутскэнерго" структурам Олега Дерипаски за 70 млрд руб. Чистая прибыль "Интер РАО", приходящаяся на акционеров, по МСФО за 2017 год составила 53,85 млрд руб., снизившись на 11,4% в сравнении с показателем 2016 года.

Реестр на получение дивидендов-2017 предлагается закрыть 1 июня 2018 года.

Совет директоров рекомендовал провести годовое общее собрание акционеров 21 мая в Москве. Реестр акционеров, имеющих право на участие в собрании, будет закрыт 27 апреля.

О компании

Акциями "Интер РАО" владеют "Роснефтегаз" (почти 28%), группа "Русгидро" (почти 20%), Федеральная сетевая компания (ФСК, 18,6%). На этой неделе была завершена сделка по продаже менеджментом компании "опционного" пакета "Интер РАО" на рынке, в результате продано 1,19 млрд обыкновенных акций на общую сумму около 4,15 млрд руб.

Ранее сообщалось, что глава компании Борис Ковальчук не будет принимать участие в сделке. Фамилии других участников сделки компания не раскрывала.

Ожидается, что доля акций "Интер РАО" в свободном обращении увеличится до 30,05%. По данным на 22 февраля 2017 года free-float составлял 28,9%.

Группа "Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, присутствующий в различных сегментах электроэнергетической отрасли в России и за рубежом. Компания занимает лидирующие позиции в России в области экспорта-импорта электроэнергии. В состав холдинга входят ГРЭС в России и за рубежом, энергосбытовые, трейдинговые и инжиниринговые компании.

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