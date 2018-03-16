Путин поручил продлить льготы на перевозку зерна по железной дороге

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по итогам Послания Федеральному собранию поручил правительству до 15 июля обеспечить продление действия льготных тарифов на перевозку зерна железнодорожным транспортом. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

"В целях поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей обеспечить продление действия льготных тарифов на перевозку зерна железнодорожным транспортом и предусмотреть дополнительные закупки зерна в регионах, удаленных от рынков сбыта", - говорится в документе.