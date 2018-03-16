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Путин поручил законодательно ограничить величину кадастровой стоимости недвижимости

Экономика и бизнес
16 марта, 10:58 дата обновления: 16 марта, 11:05 UTC+3

Изменения в законодательство внесены в целях недопущения применения при налогообложении величины кадастровой стоимости объекта недвижимости, превышающей величину его рыночной стоимости

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МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по итогам послания Федеральному собранию поручил правительству внести изменение в законодательство об ограничении величины кадастровой стоимости недвижимости. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

"Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих совершенствование порядка определения кадастровой стоимости объектов недвижимости в целях недопущения применения при налогообложении величины кадастровой стоимости объекта недвижимости, превышающей величину его рыночной стоимости", - говорится в документе.

Кроме того, кабмину поручено уточнить параметры расчета налога на имущество физических лиц, а также с учётом ранее данных поручений завершить работу по закреплению правового статуса самозанятых граждан.

Правительство также должно будет представить предложения по совершенствованию механизмов оказания социальной помощи населению, обеспечив её предоставление исходя из принципов справедливости, адресности и нуждаемости.

Путин также поручил кабмину с участием Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и ведущих общественных объединений предпринимателей представить предложения о направлениях и механизмах нормативного обеспечения улучшения условий предпринимательской деятельности.

Все эти поручения, согласно сообщению Кремля, должны быть исполнены к 15 июля 2018 года.

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