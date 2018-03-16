Трансмашхолдинг в 2018 г. поставит 23 электропоезда для Московских центральных диаметров

ТВЕРЬ, 16 марта. /ТАСС/. ОАО "Тверской вагоностроительный завод" (входит в состав ЗАО "Трансмашхолдинг") и ОАО "Центральная ППК" - крупнейший перевозчик пассажиров среди пригородных пассажирских компаний России - подписали договор на поставку 23 электропоездов (115 вагонов) постоянного тока ЭГ2Тв "Иволга", передает корр. ТАСС с церемонии подписания.

Подписи под документом поставили генеральный директор ОАО "Центральная ППК" Максим Дьяконов и генеральный директор Тверского вагоностроительного завода Андрей Соловей.

Общая стоимость поездов - 11,7 млрд рублей. В соответствии с договором, поставка поездов должна быть осуществлена в течение 2018 года. Первые девять составов будут переданы заказчику в третьем квартале текущего года, в четвертом квартале - все остальные.

Контракт заключен по итогам конкурса, объявленного ЦППК 26 декабря 2017 года.

Ожидается, что построенные поезда будут эксплуатироваться на первом маршруте, который ЦППК открывает в рамках проекта "Московские центральные диаметры" - между подмосковными городами Одинцово и Лобня через Савеловский и Белорусский вокзалы Москвы.

Городские электропоезда ЭГ2Тв "Иволга" созданы конструкторами Трансмашхолдинга в 2014 - 2016 гг. Начиная с апреля 2017 г. такие поезда находятся в эксплуатации у ЦППК. Доля российских комплектующих при производстве поездов превышает 90%.

ОАО "Центральная ППК" - крупнейший перевозчик пассажиров среди пригородных пассажирских компаний России. Доля компании в пригородных пассажирских перевозках в Московском железнодорожном узле составляет более 91%, в целом доля в России - свыше 63%.

Московские центральные диаметры (МЦД) - это новый для столицы вид общественного транспорта. По сути это объединение двух форматов: метро и пригородных электричек. Все маршруты МЦД являются сквозными - то есть в отличие от существующих маршрутов, которые по большей части заканчиваются вокзалами, проходят через весь город насквозь. При этом жителям не нужно делать пересадок, чтобы добраться с одного конца области до другого или из Подмосковья в центр столицы.

Цель проекта - создать систему нового наземного метро и улучшить интеграцию железнодорожного транспорта в общую транспортную систему, чтобы больше жителей и гостей столицы пользовались им для ежедневных поездок.

АО "Тверской вагоностроительный завод" - единственное в России предприятие по созданию различных типов пассажирских вагонов локомотивной тяги для скоростей движения до 200 км/ ч. Завод специализируется на выпуске одноэтажных и двухэтажных пассажирских вагонов, вагонов для международных пассажирских перевозок (габарит RIC), различных типов грузовых вагонов и вагонов спецназначения, тележек для подвижного состава магистральных железных дорог, а также электропоездов нового поколения.