ЦБ: бюджет РФ в 2018 году может стать профицитным

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Российский бюджет может перейти от дефицита к профициту уже в текущем году.

Об этом говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".

"В 2018 году мы ожидаем перехода бюджета к профициту, а также возобновления роста Фонда национального благосостояния и совокупного госдолга относительно ВВП. Начиная с 2019 года, после завершения консолидации, бюджет, по оценкам, перестанет сдерживать рост ВВП. При этом, структурные изменения и повышение эффективности бюджетных расходов будут способны ускорить экономический рост", - говорится в материалах департамента ЦБ.

По оценкам департамента ЦБ РФ, профицит бюджета в 2018 году может смениться дефицитом в 2019-2020 годах из-за ожидаемого снижения нефтегазовых доходов опережающими темпами относительно расходов в рамках бюджетной консолидации. Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов прогнозировал по итогам 2018 г. профицит федерального бюджета в размере 2% ВВП.

Также в ЦБ отметили, что российская экономика закрепилась на траектории медленного, но устойчивого роста. "Расширение экономической активности продолжается. Замедление роста в конце 2017 года сменилось ускорением в начале 2018 года. В целом можно говорить о закреплении экономики на траектории медленного, но устойчивого роста", - отмечается в материалах. "Существующий баланс рисков говорит о возможности более быстрого перехода от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике, который может быть завершен в этом году".

Рост российской экономики в первом квартале 2018 года может составить 0,5% в квартальном выражении с очищенной сезонностью, во втором квартале - от 0,4% до 0,5%. В январе оценка роста ВВП России составляла 0,4% в первом квартале и 0,5% во втором. В третьем квартале 2018 года департамент ЦБ оценивает рост ВВП на уровне 0,4% с очищенной сезонностью в квартальном выражении.

В департаменте также отметили, что вероятность четырех повышений ставки ФРС в этом году значительно выросла за последние недели. "У участников рынка уже не осталось никаких сомнений в как минимум трех повышениях ключевой ставки ФРС до конца этого года. Более того, оцениваемая рынками вероятность четырех повышений (по разу на каждом опорном заседании, начиная с мартовского) значительно выросла за последнее время", - отмечает департамент.