Минтранс: Испания заинтересована в участии в проекте ВСМ Москва - Казань

МОСКВА, 16 марта./ТАСС/. Испания выразила заинтересованность в участии в реализации проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Казань, говорится в сообщении Минтранса России по итогам XII Ближневосточной железнодорожной выставки Middle East Rail-2018.

"Государственный секретарь по вопросам транспорта, инфраструктуры и жилищному строительству Королевства Испания Хулио Гомес-Помар уведомил замминистра транспорта РФ Алана Лушникова о заинтересованности Испании в участии в проекте ВСМ Москва-Казань", - говорится в сообщении.

По словам Лушникова, с учетом капиталоемкости проекта в наибольшей степени российская сторона приветствует предложения, обеспеченные финансированием. "Мы понимаем - если к нам придет партнер, который привлечет дешевое финансирование, это улучшит проект. В увязке с льготным финансированием мы готовы рассматривать преимущество в использовании разных технологий", - отметил замминистра транспорта РФ, слова которого приводятся в сообщении.

Также Испании было предложено рассмотреть возможность совместного участия на ближневосточном рынке.

"Я предложил бы возможность кооперации испанских и российских технологий на ближневосточном рынке", - сказал Лушников. Гомес-Помар выразил заинтересованность и обещал рассмотреть такую возможность.

Участок Москва-Казань в будущем может стать частью высокоскоростной магистрали Москва - Пекин, стоимость строительства которой оценивается в 7 трлн рублей, и проекта "Шелковый путь", который свяжет Китай с рынками Европы и Ближнего Востока. Как сообщал ранее президент РЖД Олег Белозеров, она может быть запущена в эксплуатацию до 2022-2023 года.

Китай намерен предоставить 20-летний кредит на 400 млрд рублей на строительство ВСМ Москва - Казань, более 100 млрд рублей - в качестве взноса в уставный капитал специальной проектной компании.

Консорциум "Немецкая инициатива" (входят Siemens, Deutsche Bank, Deutsche Bahn и другие компании) предложил РЖД профинансировать строительство высокоскоростной магистрали Москва - Казань на €2,7 млрд и привлечь в проект до €800 млн. Протяженность ВСМ составит около 770 км, скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч, на трассе будут организованы остановки через каждые 50-70 км. Время в пути от Москвы до Казани составит 3,5 часа против нынешних 14 часов.