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Индекс промышленного производства Нижегородской области за 2017 год составил 104,7%

Экономика и бизнес
16 марта, 17:50 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 16, марта. /ТАСС

Увеличение объемов произошло в основном за счет роста производства в таких отраслях как металлургия, автомобилестроение, нефтепереработка и химическая промышленность

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 марта. /ТАСС/. Рост промышленного производства Нижегородской области превысил среднероссийские показатели по итогам 2017 года и составил 4,7%, сообщил в пятницу журналистам врио губернатора региона Глеб Никитин.

"В целом по стране у нас рост промышленности составил менее 1% за 2017 год, у нас же [в Нижегородской области] - 4,7% по промышленности в целом. А по обработке, которая у нас составляет более 90% от всего промышленного производства - даже выше - 5,5%", - сказал Никитин.

По словам Никитина, в 2018 году эти темпы нужно как минимум сохранить, но при использовании мер поддержки как федерального, так и регионального уровня, темпы роста могут оказаться выше. Общий объем отгруженной продукции по промышленности региона в целом за 2017 год составил 1,304,5 трлн рублей, что на 7,4% больше, чем в 2016 году. Объем отгруженной продукции обрабатывающих производств - 1,180,5 трлн рублей, что на 8,1% выше уровня 2016 года. По словам и.о. вице-губернатора Евгения Люлина, к 2020 году общий объем должен вырасти.

"Еще несколько лет назад мы мечтали о триллионе рублей, когда у нас будет триллионы рублей выручки, сегодня мы давно эту цифру перешагнули. У нас стоит задача в ближайшие два года [до 2020 года] сделать выручку 1,5 трлн рублей", - сказал журналистам Люлин.

Он отметил, что увеличение объемов произошло в основном за счет роста производства в таких отраслях как металлургия, автомобилестроение, нефтепереработка и химическая промышленность. По данным пресс-службы регионального правительства по объему промышленного производства Нижегородская область стабильно входит в десятку регионов-лидеров России и занимает второе место в ПФО. Промышленные предприятия обеспечивают треть объема ВРП и треть платежей в бюджетную систему.

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