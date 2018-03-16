"Роснано": ПЭТ-центры диагностики онкологии провели около 62 тыс. исследований за 4 года

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. ПЭТ-центры (центры позитронно-эмиссионной томографии) диагностики онкологических заболеваний портфельной компании "Роснано" - "ПЭТ- Технолоджи" - за четыре года выполнили порядка 62 тыс. исследований, в частности за 2017 год - более 27,4 тыс. исследований. Об этом ТАСС сообщила управляющий директор "Роснано" Ольга Шпичко.

"За четыре года нарастающим итогом ПЭТ-центры под нашим управлением выполнили около 62 тыс. исследований, а за... 2017 год - более 27,4 тыс. исследований. По официальным данным Минздрава, госучреждения и муниципальные учреждения в 2015 году проводили 25 тыс. ПЭТ/КТ (позитронно- эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией - прим. ТАСС) исследований в год. Соответственно, на долю "ПЭТ-Технолоджи", то есть частной ядерной медицины, приходится больше половины российского рынка данных услуг", - рассказала Шпичко.

Она отметила, что, по данным "Роснано", частная медицина демонстрирует в России значительные темпы роста и не испытывает дефицита в клиентах. "С одной стороны, ПЭТ- Центры - один из примеров в этом ряду. С другой стороны, на рынок ядерной медицины пытаются зайти многие инвесторы, в том числе по технологии ПЭТ/КТ, но пока это центры представлены единично", - добавила собеседник агентства.

По ее словам, главная сложность в организации и масштабировании диагностики ПЭТ/КТ в том, что радиофармпрепараты, используемые в сканерах, нельзя хранить долго. "Их "срок жизни" исчисляется часами. Поэтому в Ельце мы построили завод радиофармпрепаратов и выстроили систему логистики "ПЭТ-net", которая обеспечивает наши центры в Центральном федеральном округе", - пояснила эксперт.

Шпичко добавила, что услуги ПЭТ-центров дешевле, чем аналогичные исследования в Москве или за границей. "Даже если не учитывать стоимость билетов и проживания, в Германии эта услуга стоит от 100 тыс. рублей, в Израиле - около 80 тыс. рублей, а в России - менее 40 тыс. рублей", - отметила управляющий директор "Роснано".

Ранее в пятницу в Самаре открылся десятый в России ПЭТ- центр диагностики онкологических заболеваний "ПЭТ- Технолоджи". В нем, помимо диагностики онкологии, впервые в РФ будут диагностировать заболевания сердечно-сосудистой системы с помощью совместного проведения ПЭТ и КТ. Инвестиции портфельной компании Роснано "ПЭТ-Технолоджи" в проект составили 400 млн рублей, а во всю региональную сеть ПЭТ-центров достигли 4,4 млрд рублей.

Федеральная сеть

"ПЭТ-Технолоджи" - федеральная сеть центров ядерной медицины, созданная в 2011 году при участии УК "Роснано".

На сегодня функционирует десять диагностических центров - в Москве, Курске, Белгороде, Екатеринбурге, Уфе, Липецке, Орле, Тамбове, Тольятти и Самаре, а также два производственных центра в Ельце (Липецкая область) и Самаре, оборудованных циклотронными комплексами и лабораториями синтеза радиофармпрепаратов.