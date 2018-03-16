Источник: финальный ориентир доходности двух выпусков евробондов РФ - 4,625% и 5,25%

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Финальный ориентир доходности российских евробондов "Россия-2029" на $1,5 млрд составил 4,625%, дополнительного выпуска "Россия-2047" на $2,5 млрд - 5,25%, сообщил ТАСС источник, близкий к размещению.

Минфин 7 марта открыл книгу заявок на обмен суверенных евробондов с погашением в 2030 году ("Россия-30") на сумму $4 млрд. Долговые бумаги можно обменять на евробонды с погашением в 2047 году ("Россия-2047"). Также 15 марта открыта книга заявок на 11-летние суверенные евробонды. Единственный организатор выпусков - "ВТБ Капитал". Финальные ориентиры сделки будут определены сегодня.

Размещение проходит с использованием инфраструктуры Национального расчетного депозитария (НРД) и Euroclear.

Минфин сообщал, что евробонды с выпуском в 2018 году будут использованы для возврата капитала российскими бизнесменами и приоритет при размещении новых бумаг будет отдан российским инвесторам.

В бюджете РФ на 2018 год предусмотрены внешние заимствования общим объемом на $7 млрд, из них на $4 млрд планируется произвести обмен старых выпусков евробондов на новые долговые бумаги.

Минфин России готовит законопроект, который освободит физических лиц от уплаты налога на доходы (НДФЛ) по суверенным евробондам, выпущенным после 1 января 2018 года.