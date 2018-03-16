Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источник: финальный ориентир доходности двух выпусков евробондов РФ - 4,625% и 5,25%

Экономика и бизнес
16 марта, 18:41 UTC+3 МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Размещение проходит с использованием инфраструктуры Национального расчетного депозитария и Euroclear

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Финальный ориентир доходности российских евробондов "Россия-2029" на $1,5 млрд составил 4,625%, дополнительного выпуска "Россия-2047" на $2,5 млрд - 5,25%, сообщил ТАСС источник, близкий к размещению.

Минфин 7 марта открыл книгу заявок на обмен суверенных евробондов с погашением в 2030 году ("Россия-30") на сумму $4 млрд. Долговые бумаги можно обменять на евробонды с погашением в 2047 году ("Россия-2047"). Также 15 марта открыта книга заявок на 11-летние суверенные евробонды. Единственный организатор выпусков - "ВТБ Капитал". Финальные ориентиры сделки будут определены сегодня.

Размещение проходит с использованием инфраструктуры Национального расчетного депозитария (НРД) и Euroclear.

Минфин сообщал, что евробонды с выпуском в 2018 году будут использованы для возврата капитала российскими бизнесменами и приоритет при размещении новых бумаг будет отдан российским инвесторам.

В бюджете РФ на 2018 год предусмотрены внешние заимствования общим объемом на $7 млрд, из них на $4 млрд планируется произвести обмен старых выпусков евробондов на новые долговые бумаги.

Минфин России готовит законопроект, который освободит физических лиц от уплаты налога на доходы (НДФЛ) по суверенным евробондам, выпущенным после 1 января 2018 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко назначил командующего объединенных сил в Донбассе
2
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
3
Рабочая группа: выступление делегации РФ в ООН о нарушениях Украины в Крыму под угрозой
4
Посол в Лондоне: Россия заставила Великобританию обратиться в ОЗХО по делу Скрипаля
5
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
6
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
7
СК РФ возбудил уголовные дела о покушении на Юлию Скрипаль и об убийстве Николая Глушкова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама