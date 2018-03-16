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Мантуров: автопроизводители в 2018 году получат более 102 млрд руб. промышленных субсидий

Экономика и бизнес
16 марта, 19:30 дата обновления: 16 марта, 19:32 UTC+3

Субсидии на адресные программы поддержки в автомобильной промышленности составят 13,5 млрд рублей, отметил глава Минпромторга

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Министр промышленности и торговли Денис Мантуров

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Автопроизводители получат в 2018 году промышленные субсидии на сумму более 102 млрд рублей, сообщил ТАСС министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"В этом году блок промышленных субсидий составит более 102 млрд рублей. Что касается поддержки спроса, то, как мы неоднократно заявляли в 2018 году, программа обновления парка продолжена не будет в связи с выполнением ключевой задачи", - сказал Мантуров.

Субсидии на адресные программы поддержки в автомобильной промышленности составят 13,5 млрд рублей, отметил министр. "Запущенные во второй половине 2017 года адресные программы поддержки позволили привлечь на рынок покупателей, которые ранее не могли себе позволить купить автомобиль - молодые и многодетные семьи, например. Учитывая уже имеющийся положительный опыт, эти меры станут ключевыми мероприятиями поддержки спроса в автомобильной промышленности в 2018 году - на них будет направлено более 13,5 млрд рублей", - сказал Мантуров.

По его словам, плюс к этому 10,5 млрд рублей будет направлено на компенсацию процентов по кредитам прошлых лет. Также он напомнил, что в этом году продлена мера поддержки спроса на газомоторную технику - в объеме 2,5 млрд. рублей, включая технику на сжиженном природном газе.

Министр добавил, что продолжится использование еще двух механизмов - субсидирование процентов по инвесткредитам (предусмотренный объем финансирования на 2018 год составляет 4,37 млрд рублей) и поддержка проектов по приоритетным направлениям развития автомобильной промышленности. "В 2017-2018 годах мы оказали и планируем оказать финансовую поддержку в общей сложности 16 проектам на общую сумму более 1 млрд 300 млн рублей. При этом количество проектов может быть увеличено: объявлен отбор новых технологических направлений", - добавил он.

Как следует из презентации директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Дениса Пака, на программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" в 2018 году предусмотрена господдержка в объеме 7,5 млрд рублей, на программу "Льготный автолизинг", в том числе "Свое дело" и "Российский тягач" - 6,1 млрд рублей.

На программу "Стимулирование приобретения газомоторной техники" предусмотрено 2,5 млрд рублей, на программу "Стимулирование приобретения наземного электрического транспорта" - 1,5 млрд рублей. На мероприятия по стимулированию производства на Дальнем Востоке будет направлено в этом году 0,5 млрд рублей, на софинансирование инвестиций - 4,4 млрд рублей, на разработку и производство транспортных средств с дистанционным и автономным управлением - 1,3 млрд рублей.

Стратегия автопрома

Мантуров ранее сообщал, что правительство РФ согласовало стратегию развития автомобильной промышленности до 2025 года. По словам министра, в новой стратегии речь идет об отказе от расчета уровня локализации в процентах и переходе к учету конкретных требований по выполнению технологических операций в производстве двигателей, коробки переключения передач и систем электронной архитектуры автомобиля.

Также перед производителями поставлена задача довести минимальный уровень затрат на НИОКР в России до 5% от выручки. "Это позволит предприятиям расширить собственные агрегатную и компонентную базы. Также в стратегии заложены основы развития новых компетенций для перспективных видов транспорта, таких как электромобили, подключенные и автономные автомобили", - отметил Мантуров.

Министр напомнил, поддержка автомобильной промышленности ведется по нескольким направлениям. Блок поддержки предприятий включает поддержку рабочих мест, затраты на соответствие стандартам "Евро-5", энергоресурсы. В части блока поддержки спроса в 2018 г. программа обновления парка продолжена не будет в связи с выполнением ключевой задачи.

По словам Мантурова, адресные программы поддержки спроса, которые были запущены во второй половине 2017 года, станут ключевыми мероприятиями поддержки спроса в автомобильной промышленности в 2018 году. Из программ прошлых лет продлена поддержка спроса на газомоторную технику, включая технику на сжиженном природном газе. Также продолжится использование двух других механизмов, таких как субсидирование процентов по инвесткредитам и поддержка проектов по приоритетным направлениям развития автомобильной промышленности.

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