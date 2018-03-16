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"Еврохим" вложит более 1 млрд руб. в создание распределительного центра на Ставрополье

Экономика и бизнес
16 марта, 20:11 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 16, марта. /ТАСС

В распределительном центре будут храниться, упаковываться и отгружаться клиентам удобрения

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СТАВРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. АО "Минерально-химическая компания "Еврохим" построит высокотехнологичный распределительный центр минеральных удобрений на территории индустриального парка в Невинномысске (Ставропольский край). Стоимость объекта составит 1,16 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе АО "Невинномысский Азот" (входит в состав "Еврохима").

"Стоимость распределительного центра составляет порядка 1,16 млрд рублей, примерные сроки сдачи - I квартал 2020 года", - пояснили в компании.

В распределительном центре будут храниться, упаковываться и отгружаться клиентам удобрения, производимые "Еврохимом", продукция иных производителей, средства защиты семян и растений. Предполагается, что общая емкость хранения составит 60 тыс. тонн, будет создано 85 рабочих мест. По планам, создание распределительного центра позволит сократить время отгрузки продукции.

"Еврохим" - агрохимическая компания, выпускающая азотные и фосфорные удобрения. География производственных активов охватывает Россию, Литву, Казахстан и Бельгию, а также Китай, где было запущено совместное предприятие.

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