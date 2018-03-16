Сбербанк построит жилье для 1,6 тыс. человек в технопарке "Сколково"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Сбербанк планирует построить жилой квартал в технопарке "Сколково" на 60355 кв метра или 653 квартиры, рассчитанные на проживание 1600 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе банка в пятницу.

"Планируется построить 60355 кв метров жилья или 653 квартиры, рассчитанные на 1600 жителей. Ориентировочные сроки выхода на площадку - август 2018 года. Строительство объектов займет 24 месяца", - сообщили в пресс-службе.

Вопрос о проектировании второй очереди Технопарка "Сколково" обсуждался на состоявшемся 15 марта заседании Совета Фонда "Сколково". Нынешнее здание уже заполнено на 98,5%. Предполагается, что в течение ближайших трех лет будет построено 75 тысяч квадратных метров офисных и лабораторных помещений.

Первая очередь Технопарка была построена на средства Фонда. Вторая должна стать инвесторским проектом. Один из ключевых партнеров "Сколкова", Сбербанк, намерен построить на территории иннограда жилой квартал для сотрудников своего дата-центра и технопарка.