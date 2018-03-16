Инвестплощадка в Каспийске готова на 90%

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Строительство и оснащение промышленной инвестиционной площадки рядом с городом Каспийском в Дагестане завершено на 90%. Полностью завершить проект планируют до середины 2018 года, сообщил в пятницу ТАСС генеральный директор Фонда развития моногородов Илья Кривогов.

"Ее завершение планировалось в декабре 2018 года. С точки зрения объема работ там на 90% все уже сделано. Мы завязли на этапе пуска-наладки и… сбора всех документов. Объекты должны быть поставлены на баланс. На этом этапе мы сейчас находимся, надеемся в ближайший квартал, до середины года, эту историю завершить", - сказал он.

Кривогов ранее сообщил, что на территории промышленной площадки расположится несколько предприятий, связанных со строительной отраслью, в том числе цементный завод и завод строительных материалов. На инфраструктуру площадки выделили более 600 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в город Каспийск благодаря поддержке Фонда развития моногородов планируется привлечь порядка 2,4 млрд рублей инвестиций.

Якорным проектом в Каспийске является завод строительных материалов. В него планируют привлечь 1,8 млрд рублей (в том числе за счет кредитных средств), создать 280 рабочих мест. Остальные инвестиции направят на сопутствующие производства, все проекты дадут 850 рабочих мест.

Сейчас в Дагестане статус моногорода имеет также город Дагестанские Огни, в Северо-Кавказском федеральном округе таким статусом обладает Медногорское городское поселение и город Невинномысск.