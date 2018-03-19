Кабмин субсидирует 2/3 ставки по кредитам на строительство комплекса "Звезда"

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Правительство решило субсидировать две трети ставки по кредитам организациям, участвующим в создании судостроительного комплекса "Звезда".

"В целях снижения финансовой нагрузки на организации, реализующие крупные инвестиционные проекты по созданию судостроительных комплексов, предусмотрено предоставление субсидий из федерального бюджета на возмещение им процентов по кредитам. Эта мера государственной поддержки распространяется на российские организации, получившие кредит после 1 января 2017 года на реализацию проекта по созданию судостроительного комплекса, стоимость которого составляет не менее 100 млрд рублей", - говорится в постановлении кабинета министров, опубликованном на сайте правительства РФ. В нем уточняется, что "субсидия предоставляется в размере 2/3 суммы затрат организации на уплату процентов по полученному кредиту".

В пояснительной записке к постановлению говорится, что "с целью строительства судов всех существующих классов и типов в настоящее время в городском округе Большой Камень Приморского края консорциумом инвесторов в составе компаний "Роснефть", "Роснефтегаз" и Газпромбанк реализуется проект "Создание судостроительного комплекса "Звезда". Он финансируется за счет средств указанных компаний, реинвестирования результатов операционной деятельности СК "Звезда", а также других источников, в т. ч. путем привлечения кредитов. В настоящее время для реализации проекта в Газпромбанке привлечены кредитные средства в размере 40 млрд рублей. Суммарные капитальные затраты на создание СК "Звезда" оцениваются в 202,2 млрд рублей.

По мнению специалистов, "принятое решение позволит существенно продвинуться в <...> развитии судостроительной отрасли, строительстве высокотехнологичных судов и морской техники для добычи и транспортировки жидких углеводородов с шельфовых месторождений Арктики".

Эксперты отмечают, что "по итогам реализации проекта СК "Звезда" будет введена в эксплуатацию самая современная и высокотехнологичная в России верфь с объемом металлообработки 330 тыс. тонн в год". Продуктовая линейка создаваемой верфи предусматривает строительство судов обеспечения деятельности буровых платформ, транспортных судов по перевозке углеводородов, в том числе высокого ледового класса, морских и наземных нефтегазовых сооружений и буровых платформ. На открытом тяжелом достроечном стапеле предусмотрена возможность строительства судов и морской техники длиной до 300 м, шириной до 50 м, высотой борта до 26 м и спусковым весом до 36 тыс. тонн, а в сухом доке (длина - 460 м, ширина - 110 м) - судов всех типов.

В пояснительной записке также уточняется, что "реализация этого проекта обеспечит создание около 7 тыс. рабочих мест, позитивно скажется на развитии Дальневосточного региона в целом, обеспечит поступление дополнительных средств в бюджеты различных уровней".