Россельхознадзор усилил контроль в отношении PepsiCo, "Черкизово" и "Мираторга"

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении предприятий, в продукции которых были выявлены несоответствия требованиям России и Таможенного Союза. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Меры касаются "Тимашевского молочного комбината" (филиал АО "БД", принадлежит PepsiCo), в ряженке которого обнаружен сульфаметазин, "Куриного царства" (принадлежит "Черкизово") в связи с выявлением в тушке цыпленка-бройлера остатков кокцидиостатиков и линкозамидов, "СК Короча" (принадлежит "Мираторгу") в связи с выявлением в пельменях ДНК ингредиентов, не заявленных производителем.

Кроме того, усиленный лабораторный контроль будет действовать в отношении "Бурятмяспрома" (несоответствие гистологического состава заявленного производителем в вареной колбасе), "Сибирская аграрная группа мясопереработка" (выявление в пельменях со свининой ДНК ингредиентов, незаявленных производителем), "Байсад" (выявление в мясе птицы остатков запрещенных и вредных веществ), "Уралбройлер" (выявление листерий в субпродуктах птицы), а также в отношении других предприятий.