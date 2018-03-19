Ростовская АЭС направит на модернизацию почти 1 млрд рублей

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Ростовская АЭС (филиал концерна "Росэнергоатом") в 2018 году вложит 967 млн рублей в модернизацию оборудования в рамках ремонтной кампании. Об этом говорится в сообщении концерна.

В рамках программы модернизации планируют провести замену армоканатов защитной оболочки первого и второго энергоблоков, модернизацию эжекторов турбины энергоблока №1, выполнить работы по дноуглублению водоема-охладителя АЭС.

Работы по модернизации оборудования будут проводить в период плановых ремонтных и межремонтных кампаний 2018 года.

Планово-предупредительным ремонтом (ППР) в этом году поочередно охватят три энергоблока. Для проведения этих работ на АЭС создали техническую комиссию под руководством главного инженера Андрея Горбунова и рабочие комиссии, возглавляемые начальниками основных цехов и подразделений.

Первым в ППР выведут энергоблок №3. Для этого блок остановят для профилактического среднего ремонта 13 июня на 32 суток. Энергоблок №2 остановят для профилактического капитального ремонта 16 июля на 45 суток. 2 сентября на 32 суток остановят первый энергоблок Ростовской АЭС.

Ростовская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). Предприятие располагается на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от города Волгодонск. На АЭС эксплуатируют реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 МВт. Энергоблок №1 ввели в промышленную эксплуатацию в 2001 году, энергоблок №2 - в 2010 году, энергоблок №3 приняли в промышленную эксплуатацию 17 сентября 2015 года. В феврале 2018 года осуществили включение в сеть блока №4.