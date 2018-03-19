Эксперты: британцы скупили половину евробондов из-за геополитики и повышения рейтинга РФ

МОСКВА, 19 марта. /Корр. ТАСС Дарья Карамышева, Никита Жарков/. Минфин РФ может вернуться на внешний рынок займов в ближайшие месяцы и разместить оставшиеся $3 млрд суверенных евробондов. Необычно высокий спрос на первый транш евробондов РФ 16 марта со стороны британских инвесторов эксперты объясняют их опасениями, что суверенные бумаги РФ в будущем могут попасть под санкции, а также повышением рейтинга страны до инвестиционного агентством S&P.

В пятницу, 16 марта, Минфин подвел итоги двух своих операций с суверенными еврооблигациями. Ведомство выкупило бумаги "Россия-30" номиналом $5,79 млрд без учета амортизации ($2,75 млрд с ее учетом) по цене 112,84% к номиналу. В денежном выражении объем сделки составил $3,2 млрд. Общий лимит подобных операций, установленный бюджетом на этот год, составляет $4 млрд.

"Мы полагаем, что лимит не был использован полностью лишь по техническим причинам, и в ближайшие месяцы Минфин потратит еще $800 млн на приобретение обращающихся на рынке бумаг. Напомним, что у инвесторов на руках осталось еще $4,1 млрд "Россия-30" по номиналу (с учетом амортизации)", - прокомментировал ТАСС управляющий директор, руководитель аналитического управления Sberbank CIB Александр Кудрин.

Во-вторых, ведомство разместило новые 11-летние бумаги "Россия-29" на сумму $1,5 млрд по номиналу и дополнительный транш "Россия-47" объемом $2,5 млрд по номиналу. Премия относительно вторичного рынка для первых составила около 10 б. п., для вторых - 5 б. п. Выпуск "Россия-2047" в объеме $7 млрд по номиналу, по мнению главы Минфина РФ Антона Силуанова, стал самым крупным и высоколиквидным суверенным выпуском - бенчмарком на рынке облигаций государств с формирующимися рынками.

Новое размещение

У Минфина остается возможность разместить в этом году бумаги на сумму $3 млрд ($0,8 млрд - в рамках выкупа старых еврооблигаций и $2,2 млрд - в виде новых займов). "Мы полагаем, что ведомство может вернуться на рынок в ближайшие месяцы и предложить инвесторам долларовые инструменты со сроком обращения 15-20 лет или бумаги в евро", - сообщил Александр Кудрин.

Силуанов в день подведения итогов размещения отмечал, что ведомство сохраняет за собой возможность выхода на международные рынки капитала в течение текущего года с долговыми инструментами других сроков, и, возможно, других валют.

В бюджете РФ на 2018 год предусмотрены внешние заимствования общим объемом на $7 млрд, из них на $4 млрд планируется произвести обмен старых выпусков евробондов на новые долговые бумаги.

Британские инвесторы

По данным Минфина, объем заявок на приобретение новых российских еврооблигаций, поданных инвесторами из США, Великобритании, континентальной Европы и Азии, превысил $7 млрд. Этот факт, по мнению главы Минфина, подтвердил способность России делать заимствования на длительные сроки по рыночным уровням, несмотря на не самый благоприятный новостной фон.

Примечателен, по мнению российского министра и аналитиков, тот факт, что 50% нового 30-летнего выпуска приобрели инвесторы из Великобритании. Заявки поступили и со стороны ряда крупных фондов, ранее не участвовавших в первичном размещении еврооблигаций России.

Отношения РФ и Британии обострились после инцидента в Солсбери. Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, ранее осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись 4 марта воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.

Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Россия обвинения Великобритании категорически отвергает. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. В субботу МИД РФ сообщил, что Россия в ответ объявила персона нон грата и высылает в недельный срок 23 британских дипломата, закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратит деятельность Британского совета в РФ.

Главный экономист по России и СНГ ИК "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин предположил, что высокая активность британцев может быть связана с присвоением России инвестиционного рейтинга от S&P. "Фонды, которые находятся в Англии, которые до этого не инвестировали в эти бумаги, а теперь могут инвестировать после повышения рейтинга", - пояснил эксперт.

Повышенный интерес британских инвесторов, по мнению аналитиков, может быть связан и с потенциальными санкциями в отношении российских бумаг, что сделает невозможной их покупку в будущем.

"Обычно, даже если вводится запрет на покупку инструментов, никто не вынуждает их продавать разово, понимая, что это будет больнее своим же портфельным управляющим, сами себе в ногу не стреляют обычно. Получается, что если в последствии будет сложно подобную вещь купить, то лучше это сделать сейчас. И, как ни странно, геополитика могла сыграть в обратную сторону", - предположил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

По его словам, с точки зрения кредитных метрик Россия сейчас является первоклассным заемщиком с учетом объема долга по отношению к ВВП, объема золотовалютных резервов и иностранных активов. "Нет никаких причин, чтобы Россия допустила дефолт по своему валютному долгу", - подчеркнул Брагин.

По другой версии, британские компании могли покупать бумаги в пользу конечных бенефициаров из любых других стран. "Вы не сможете отделить британца, через которого зашли русские деньги, от русских инвесторов. Вы не видите конечных бенефициаров", - объяснил старший аналитик, старший вице-президент Райффайзенбанка Денис Порывай.

Интерес резидентов

Еще одной особенностью размещения стал ограниченный спрос со стороны российских розничных инвесторов, несмотря на ранее проявленный интерес к выпуску таких инструментов. По данным российского ведомства, на их долю пришлось около 5% размещения. Этот факт, по мнению Силуанова, может свидетельствовать о том, что потребности данной категории инвесторов были удовлетворены на вторичном рынке.

Ранее в Минфине отмечали, что евробонды с выпуском в 2018 г. будут использованы для возврата капитала российскими бизнесменами. Силуанов также отмечал, что Минфину важны иностранные инвесторы, но в этом случае приоритет будет отдан российским. Минфин России готовит специальный законопроект, который освободит физических лиц от уплаты налога на доходы (НДФЛ) по суверенным евробондам, выпущенным после 1 января 2018 г. Изначально налоговая льгота на сумму курсовой разницы предполагалась только для суверенных евробондов Минфина на 2018 г. Эти бумаги предполагается использовать для возврата капитала в Россию российскими бизнесменами, которые держат деньги за рубежом.

"Интерес со стороны российских инвесторов к евробондам в рамках "амнистии капитала" был небольшим. По сообщению Минфина, на их долю пришлось всего $200 млн, что опровергло поступавшие ранее сообщения о том, что данные бумаги могут вызвать большой интерес у желающих репатриировать средства из-за рубежа", - отметил Александр Кудрин.