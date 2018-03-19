WSJ: домостроение в США переживает самый острый за 60 лет кризис

ТАСС, 19 марта. Сфера строительства домов в Соединенных Штатах переживает кризис - количество возводимых в стране коттеджей в пересчете на число нуждающихся в жилье семей сократилось до самого низкого уровня за последние 60 лет, с начала ведения такого учета. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Парадоксальность ситуации, как отмечает издание, заключается в том, что такой "исторический спад" в домостроении наблюдается на фоне набирающего темпы экономического роста, широкого предложения рабочих мест на рынке, роста заработных плат, рекордной активности на фондовой бирже, а также в период вступления в пору обзаведения собственным жильем поколения двухтысячных, самого многочисленного после рожденных на стыке 1940-1950-х. Все указанные факторы, пишет газета, должны были бы гарантировать всплеск в строительной отрасли, но произошло обратное - меньше жилья относительно имеющегося спроса в США строили лишь во время Второй мировой войны.

По оценкам Национальной ассоциации домостроителей, в 2018 году в стране будет возведено менее 900 тыс. домов, в то время как для удовлетворения спроса при растущем населении необходимо построить не менее 1,3 млн домов. Такое превышение спроса над предложением толкает цены вверх, и новое жилье в результате становится недоступным для многих молодых семей, которые вынуждены искать его на вторичном рынке, что и там ведет к росту цен.

Строители, как пишет газета, хотели бы и готовы возводить больше жилья, но за последние десять лет цены на земельные участки и строительные материалы практически удвоились, что сказалось на стоимости новых домов и их доступности для потенциальных покупателей. В результате, как указывает издание, образовался замкнутый круг - строители готовы возводить больше домов, но не делают этого из-за низкого спроса, а он падает из-за возросшей стоимости нового жилья, хотя потребность в нем неуклонно растет.

По словам Боба Сноудена, руководителя строительной компании из города Гранд-Рапидс (штат Мичиган), он никогда еще не наблюдал такого неудовлетворенного спроса на жилье, сдерживаемого высокими ценами. "Если бы я сегодня был молодым семьянином со средним достатком, у меня не было бы иного выбора, кроме как аренда жилья с платой не более $1 тыс. в месяц", - заявил он газете. Еще десять лет назад компания Сноудена возводила 25 домов в год, теперь - около 10.

"Даже во время глубокой депрессии в середине 1970-х годов и во время спада в первое десятилетие 2000-х строители возводили гораздо больше домов в пересчете на число семей в США, чем они строят сейчас, на девятом году экономического роста. <...> В настоящее время растущий спрос не получает должного предложения не только в таких популярных для проживания городах, как Сан-Франциско и Нью-Йорк, но и в таких городах, как Гранд-Рапидс", - констатировала газета.