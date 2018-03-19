АНПФ: приток накоплений "молчунов" в НПФ по итогам 2017 г. снизится до 180-200 млрд рублей

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Негосударственные пенсионные фонды по итогам переходной кампании 2017 года получат 180-200 млрд рублей пенсионных накоплений граждан, которые пожелали перевести свои средства из ПФР в НПФ. Такую оценку озвучил ТАСС руководитель аналитической службы ассоциации "Альянс негосударственных пенсионных фондов" (АНПФ) Евгений Биезбардис.

"Не очень большая сумма объясняется тем, что с каждым годом доля "молчунов" с высокими счетами (более 50 тыс. рублей) уменьшается, из-за чего сокращается и трансферт из ПФР", - сказал эксперт (годом ранее НПФ получили 234,7 млрд рублей средств "молчунов", следует из данных ПФР).

ПФР в понедельник обнародовал данные об итогах переходной кампании 2017 года: 2,85 млн человек перевели свои пенсионные накопления из ПФР в НПФ (в 2016 году - 4,7 млн человек), 1,96 млн человек поменяли один НПФ на другой (в 2016 году - 1,7 млн человек), 76,7 тыс. человек вернулись из НПФ в ПФР (в 2016 году - 79,3 тыс.), 4,9 тыс. человек изменили выбор управляющей компании (в 2016 году - 9,1 тыс. человек). Всего ПФР принял к рассмотрению 6,3 млн заявлений, из них было удовлетворено 4,9 млн (годом ранее - 12 млн и 6,5 млн соответственно).

Почти все заявления 2017 года (4,89 млн, или 99,8%) оказались досрочными, то есть пенсионные накопления по ним подлежат передаче по итогам 2018 года. По данным газеты "Коммерсантъ", эти клиенты могли потерять на досрочных переходах 55 млрд рублей: если человек чаще чем раз в пять лет меняет пенсионный фонд, то теряет инвестдоход на свои пенсионные накопления, полученный с момента прошлого перехода. В 2017 году в ПФР поступило 260 тыс. заявлений о переходе через пять лет, их фонд будет рассматривать в 2022 году.

По прогнозу Евгения Биезбардиса, общий объем средств пенсионных накоплений по итогам 2017 года с учетом инвестдохода составит 4,3 трлн рублей, из них 1,6 трлн рублей под управлением ВЭБ (государственная управляющая компания средствами ПФР) и 2,7 трлн рублей - под управлением НПФ.