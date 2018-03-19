Акции Facebook упали на 6,09% после реакции Европы на использование данных соцсети

НЬЮ-ЙОРК, 19 марта. /ТАСС/. Акции Facebook подешевели в понедельник на более чем 6% после негативной реакции Европы на сообщения о том, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica незаконно получила персональные данные пользователей социальной сети для составления психологических портретов избирателей США.

С начала торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже котировки ценных бумаг Facebook снизились на $11,27 (6,09%), достигнув отметки $173,82. Как отмечают эксперты агентства Reuters, это худший показатель за последние 16 месяцев.

Европарламент ранее в понедельник объявил о намерении провести расследование в связи с информацией о характере использования личных данных пользователей Facebook. Как сообщили в Еврокомиссии (ЕК), еврокомиссар по вопросам юстиции, потребителей и гендерного равенства Вера Юрова поднимет этот вопрос в ходе встреч с представителями компании и федерального правительства во время своего визита в Соединенные Штаты на текущей неделе.

18 марта стало известно, что аналогичное расследование проведет генпрокуратура штата Массачусетс. Сама социальная сеть выясняет, удалила ли британская компания, занимавшейся сбором информации в соцсетях об американском электорате для предвыборной кампании нынешнего президента США, личные данные пользователей.

Ранее газета The New York Times сообщила, что британской фирме удалось собрать личные данные в общей сложности более чем 50 млн пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса.

Как заявили представители соцсети, в 2015 году профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе Facebook, передал Cambridge Analytica массивный объем личных данных пользователей. В том же году соцсеть заблокировала приложение и потребовала от Когана и британской компании удалить данные, однако несколько дней назад в Facebook выяснили, что не вся информация была полностью удалена, в связи с чем аккаунт Cambridge Analytica был заблокирован.