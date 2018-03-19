Производители: внедрение маркировки не отразится на стоимости кассовой техники для ретейла

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Внедрение системы маркировки и прослеживаемости товаров не окажет существенного влияния на стоимость контрольно-кассовой техники (ККТ) для розничных операторов. Об этом ТАСС заявили представители компаний - производителей ККТ.

Система маркировки товаров, внедряемая в настоящее время в России, предполагает отображение в чеке кода товара, который будет содержать информацию о маркированном продукте. Такое нововведение потребует некоторой модернизации касс, однако, по словам представителей производителей ККТ, не увеличит расходы бизнеса при закупке кассовой техники.

"В соответствии с приказом ФНС России, производители онлайн-касс должны обеспечить возможность формировать подобные чеки. Но на цене самой контрольно-кассовой техники (ККТ) это никак не отразится. Другими словами, стоимость касс для тех, кто пока лишь планирует их купить, останется прежней. А вот тем, кто уже приобрел кассу, потребуется замена прошивки. Эта процедура платная, но стоит недорого - аналогично услуге по обычной перепрошивке кассы (диапазон от 1 тыс. до 3 тыс. рублей)", - пояснила директор по развитию бизнеса "Атол" Юлия Русинова.

Компания "Атол" занимается разработкой и поставкой оборудования и программного обеспечения для ретейла. Среди клиентов компании крупнейшие представители сетевого ретейла, в частности X5 Retail Group, "Магнит", "Связной", KFC и другие.

О том, что "существенных расходов ретейлу можно не опасаться" заявил также президент компании - производителя онлайн-касс "Штрих-М" Андрей Журавлев. "Единственный совет, который можно дать розничной торговле - по возможности не брать фискальные накопители со сроком более 15 месяцев, так как при введении маркировки потребуется замена накопителя", - подчеркнул он.

Онлайн-кассы являются важным элементом системы маркировки и прослеживаемости товаров. В России внедрением системы занимается Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). В организации ТАСС также пояснили, что введение маркировки не потребует покупки дополнительного кассового оборудования. "Для работы с кодом DataMatrIx требуется обычный сканер, считывающих двухмерные коды, а для фиксации выбытия из оборота - онлайн-кассы, которые уже установлены во всех торговых точках", - пояснили в ЦРПТ.

О системе маркировки товаров

С января 2018 года в России стартовал пилотный проект по внедрению системы маркировки табака, ранее были начаты эксперименты по маркировке лекарств и древесины.

В рамках пилота по маркировке табака используется двухмерный код в формате DataMatrix, который наносится непосредственно на упаковку производителем и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. По первичным документам осуществляться автоматизированный контроль движения товара и его вывод из оборота на основе полученных с контрольно- кассовой техники данных.