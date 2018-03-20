ФРП одобрил программы по маркировке лекарств и цифровизации промышленности

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Наблюдательный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил две новые программы, касающиеся льготного кредитования на покупку оборудования для маркировки лекарств и цифровизации промышленности. Об этом в интервью газете "Коммерсантъ" сообщил директор ФРП Роман Петруца.

"Наблюдательный совет буквально вчера одобрил две [программы]. Совсем скоро будет запущена программа кредитования на покупку оборудования для маркировки лекарственных средств. Она направлена на борьбу с контрафактом и будет обеспечивать контроль за движением препаратов", - сказал он, уточнив, что кредиты будут выдаваться под 1% на два года при сумме займа от 5 до 50 млн рублей.

Глава фонда также сообщил об утверждении основных параметров программы "Цифровизация промышленности", нормативный документ по которой будет готов до конца апреля. "С помощью этой программы будем помогать предприятиям переходить на новый технологический уклад. Претендующий на поддержку проект должен предполагать применение цифровых технологий на всех стадиях планирования, разработки, изготовления, обеспечения качества и эксплуатации продукции", - пояснил он.

По его словам, сумма займа по программе составит от 20 до 500 млн рублей на пять лет под 1% годовых при использовании российского программного обеспечения, и под 5% - при использовании иностранного.

Петруца отметил, что с 2015 года фонд профинансировал более 230 проектов на 57 млрд рублей. "У нас в распоряжении сейчас около 30 млрд рублей, и на существенную часть этих денег уже есть одобренные проекты. Мы планируем до конца года одобрить еще проектов на 20 млрд рублей", - сообщил он, добавив, что фонд собирается выйти на самоокупаемость к 2020 году.

Фонд развития промышленности создан по инициативе Минпромторга РФ для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию. Займы предоставляются под 1% и 5% годовых сроком до семи лет в объеме до 750 млн рублей.