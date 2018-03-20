В Госдуму внесен законопроект о краудфандинге

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы и членов Совета Федерации во главе в председателем комитета нижней палаты парламента по финрынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге). Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Законопроект регулирует отношения по привлечению инвестиций коммерческими организациями или индивидуальными предпринимателями с использованием информационных технологий, а также определяет правовые основы деятельности операторов инвестплатформ по организации розничного финансирования (краудфандинга). Деятельность по организации краудфандинга заключается в оказании услуг по предоставлению участникам инвестплатформы доступа к ее информационным ресурсам. Такие услуги состоят в соединении спроса на инвестиции со стороны участников инвестплатформы, привлекающих инвестиции, и предложения инвестиций со стороны инвесторов. Эти услуги оказываются с использованием инвестплатформы, которая представляет собой информационную систему в интернете.

Результатом оказания услуг по организации краудфандинга является передача денежных средств от инвестора лицу, привлекающему инвестиции. Наряду с традиционными формами, закрепляющими правоотношения между инвесторами и лицами, привлекающими инвестиции, (предоставление займа, приобретение ценных бумаг, приобретение доли участника в уставном капитале) законопроектом предлагается использовать такую форму, как приобретение токенов инвестпроекта, обозначающих определенные имущественные права, которые записываются на имя инвесторов в распределенной базе данных. Для заключения и исполнения договоров между инвесторами и лицами, привлекающими инвестиции, законопроектом допускается возможность использования смарт-контрактов. При этом определение "токенов" и "смарт-контракта" предполагается дать в отдельном федеральном законе, регулирующем отношения, связанные с цифровым (виртуальным) имуществом.

Операторы инвестплатформы

Операторами инвестплатформы могут являться российские хозяйственные общества при условии их включения Банком России в соответствующий реестр. Деятельность оператора инвестиционной платформы по организации розничного финансирования (краудфандинга) не разрешается совмещать с деятельностью банка либо иной деятельностью некредитной финансовой организации, за исключением деятельности организатора торговли, брокера, управляющего, депозитария или регистратора. Законопроект предусматривает определенные требования к минимальному размеру собственных средств (капитала) оператора инвестиционной платформы, которые сопоставимы с установленными в настоящее время минимальными требованиями для профессиональных участников рынка ценных бумаг (3 млн рублей).

Законопроект предусматривает ограничительные механизмы в процессе инвестирования, направленные на защиту инвесторов. В частности, лицо, привлекающее инвестиции, обязано указывать минимальный целевой объем привлекаемых денежных средств. В случае, если минимальный целевой объем привлеченных средств не собирается в течение срока действия предложения, то предусматривается отзыв предложения и возврат собранных средств инвесторам. К защитным мерам относится также установление так называемого "периода охлаждения" - срока, в течение которого инвестор вправе отозвать инвестированные средства (пять рабочих дней со дня передачи денежных средств).

Переходными положениями законопроекта для организаций, которые уже занимаются организацией розничного финансирования, устанавливается срок 6 месяцев для приведения своей деятельности в соответствие с требованиями документа. Законопроект был разработан в рамках реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в РФ на период до 2030 года, утвержденной правительством.