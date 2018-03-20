Все помещения ледокола "Арктика" планируют подготовить к отделке до июня 2018 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Все помещения головного атомного ледокола нового проекта 22220 "Арктика" планируется подготовить к чистовой отделке до июня 2018 года. Сейчас к внутренней отделке, прокладке коммуникаций и установке мебели готовы более половины из 1,38 тыс. помещений судна, сообщили во вторник в пресс-службе Балтийского завода, на котором строят ледокол.

"Более 50% помещений головного ледокола "Арктика" проекта 22220, строящегося на АО "Балтийский завод", сданы на конструкцию. Из 1,38 тыс. помещений судна более половины готовы к обстроечным работам: в них будут наносить тепловую и противопожарную изоляцию, вести зашивку, установку мебели, затяжку кабелей и систем коммуникаций, а также производить окраску. Говоря обычным языком - проводить чистовую отделку помещений ледокола. Задача судостроителей предприятия - сдать все помещения на конструкцию до июня 2018 года", - говорится в сообщении.

Ледокол "Арктика" - первый атомный ледокол нового проекта 22220. Судно строится по заказу госкорпорации "Росатом". Закладка судна состоялась 26 мая 2015 года. Также на предприятии строятся еще два ледокола этого проекта - "Сибирь" и "Урал".

Балтийский завод - предприятие, входящее в Объединенную судостроительную корпорацию, специализируется на строительстве надводных кораблей 1 ранга (ледоколов, многофункциональных судов-снабженцев, судов технического обеспечения работ на шельфе) с атомными и дизель- электрическими силовыми установками, атомных плавучих энергоблоков.