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Шувалов: ЦБ должен больше работать с правительством для роста экономики

Экономика и бизнес
20 марта, 11:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

При этом вице-премьер отметил независимость политики Центробанка

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Банк России должен активнее работать с правительством РФ для достижения больших темпов экономического роста, такое взаимодействие будет налажено. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов в эфире радиостанции "Вести ФМ".

"Центральный банк теперь должен больше взаимодействовать с правительством, имея ввиду фактор роста. Это новое, свежее и впервые прозвучавшее от президента. Будем работать с Центральным банком, мы к такой работе готовы. У нас рабочий контакт великолепный", - сказал Шувалов.

Он подчеркнул независимость политики Банка России и то, что при принятии решений ЦБ не подчиняется правительству страны.

В качестве примера Шувалов привел тот факт, что часто мнение совета директоров Банка России на заседаниях по вопросом денежно-кредитной политики расходится с мнением министра финансов и министра экономического развития, присутствующих на этих заседаниях.

"В этом, с одной стороны, наверное, ничего хорошего, потому что мы можем сказать, что у нас нет такого общего мнения по наиболее важным вопросам, с другой стороны, это демонстрирует, что Банк России исключительно самостоятелен", - считает первый вице-премьер.

На вопрос ведущего передачи Владимира Соловьева, влияют ли на действия ЦБ РФ американские власти, как некоторые считают в России, Шувалов ответил: "Нет, и от американцев Центральный банк независим".

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