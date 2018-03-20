Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.03:
$ 57.7
€ 71.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Набсовет Сбербанка рассмотрит вопрос о дивидендах в апреле

Экономика и бизнес
20 марта, 14:53 дата обновления: 20 марта, 15:44 UTC+3

Годовое собрание акционеров организации состоится в начале июня

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Наблюдательный совет Сбербанка рассмотрит вопрос о дивидендных выплатах за 2017 год в апреле, сообщил журналистам глава банка Герман Греф.

"Вопрос о размере дивидендных выплат будем рассматривать на апрельском наблюдательном совете", - сказал Греф.

Рекомендацию Набсовета по уровню дивидендных выплат рассмотрит собрание акционеров, которое, по словам Грефа, назначено на 8 июня и пройдет в Москве.

За 2016 год Сбербанк направил на дивиденды 25% от чистой прибыли по МСФО, или 135,5 млрд руб. Таким образом, размер дивидендов за 2016 год на одну акцию составил 6 руб.

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2017 году выросла на 38,2% по сравнению с показателем 2016 года, до 748,7 млрд рублей.

Дивидендная политика банка предусматривает последовательное увеличение размера дивидендных выплат до 50% от чистой прибыли по МСФО при ряде условий, включая достижение к 2020 году и сохранение  целевого уровня достаточности базового капитала (в соответствии с требованиями Базель III) на уровне 12,5%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Греф, Герман Оскарович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве задержаны сотрудники ФСБ и МВД по подозрению в получении 6 млн рублей взятки
2
Биография Николя Саркози
3
Ространснадзор выдал предписание приостановить эксплуатацию всех Ан-148
4
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2018 году граждан из запаса
5
Все школы Петербурга досрочно уходят на каникулы
6
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
7
Как боевики Восточной Гуты потерпели фиаско
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов