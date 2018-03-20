Набсовет Сбербанка рассмотрит вопрос о дивидендах в апреле

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Наблюдательный совет Сбербанка рассмотрит вопрос о дивидендных выплатах за 2017 год в апреле, сообщил журналистам глава банка Герман Греф.

"Вопрос о размере дивидендных выплат будем рассматривать на апрельском наблюдательном совете", - сказал Греф.

Рекомендацию Набсовета по уровню дивидендных выплат рассмотрит собрание акционеров, которое, по словам Грефа, назначено на 8 июня и пройдет в Москве.

За 2016 год Сбербанк направил на дивиденды 25% от чистой прибыли по МСФО, или 135,5 млрд руб. Таким образом, размер дивидендов за 2016 год на одну акцию составил 6 руб.

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2017 году выросла на 38,2% по сравнению с показателем 2016 года, до 748,7 млрд рублей.

Дивидендная политика банка предусматривает последовательное увеличение размера дивидендных выплат до 50% от чистой прибыли по МСФО при ряде условий, включая достижение к 2020 году и сохранение целевого уровня достаточности базового капитала (в соответствии с требованиями Базель III) на уровне 12,5%.