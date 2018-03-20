Александр Голованев возглавил "Лукойл-Коми"

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. "Лукойл" назначил Александра Голованева генеральным директором ООО "Лукойл-Коми" (100%-е дочернее предприятие ПАО "Лукойл"), сообщили в компании.
До вступления в новую должность он работал первым заместителем генерального директора - главным инженером ООО "Лукойл-Западная Сибирь" (100%-е дочернее предприятие ПАО "Лукойл").
Вице-президент ПАО "Лукойл" Александр Лейфрид, ранее занимавший должность генерального директора ООО "Лукойл-Коми", продолжит работу в центральном аппарате компании.