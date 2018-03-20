Северный речной вокзал в Москве планируют отреставрировать в течение трех лет

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Реставрационные работы в здании Северного речного вокзала в Москве планируют выполнить в течение трех лет. Об этом сообщил журналистам во вторник руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

"В 2017 году зарегистрирована городская собственность, передана в собственность города. В течение 2017 года выполнен проект реставрации, согласован. Планируется, что в этом году работы начнутся, примерно работы займут три года, а дальше объект будет использован под свою функцию, уже полностью отреставрированный", - сказал он.

Ранее в пресс-службе департамента транспорта сообщили, что ГУП "Мосгортранс" займется реставрацией Северного речного вокзала - одного из двух речных вокзалов Москвы. Северный речной вокзал является культурным памятником и популярным у туристов транспортным объектом - сюда прибывают круизные теплоходы из Санкт-Петербурга и других городов. В ходе реставрации будут полностью обновлены здание вокзала, пирс, привокзальная площадь.

Здание Северного речного вокзала построено в 1930-х гг. по проекту архитекторов А. М. Рухлядева и В. Ф. Кринского при участии скульптора И. С. Ефимова, художника Н. Я. Данько. Оно является объектом культурного наследия регионального значения.