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Северный речной вокзал в Москве планируют отреставрировать в течение трех лет

Экономика и бизнес
20 марта, 15:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

В прошлом году был проведен конкурс на разработку проекта по реставрации

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Реставрационные работы в здании Северного речного вокзала в Москве планируют выполнить в течение трех лет. Об этом сообщил журналистам во вторник руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

"В 2017 году зарегистрирована городская собственность, передана в собственность города. В течение 2017 года выполнен проект реставрации, согласован. Планируется, что в этом году работы начнутся, примерно работы займут три года, а дальше объект будет использован под свою функцию, уже полностью отреставрированный", - сказал он.

Ранее в пресс-службе департамента транспорта сообщили, что ГУП "Мосгортранс" займется реставрацией Северного речного вокзала - одного из двух речных вокзалов Москвы. Северный речной вокзал является культурным памятником и популярным у туристов транспортным объектом - сюда прибывают круизные теплоходы из Санкт-Петербурга и других городов. В ходе реставрации будут полностью обновлены здание вокзала, пирс, привокзальная площадь.

Здание Северного речного вокзала построено в 1930-х гг. по проекту архитекторов А. М. Рухлядева и В. Ф. Кринского при участии скульптора И. С. Ефимова, художника Н. Я. Данько. Оно является объектом культурного наследия регионального значения.

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